滷味攤血案！醋男視訊亮槍嗆前妻「別靠他太近」　警搜山圍捕中

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中潭子區一家滷味攤36歲的曾姓老闆，24日晚間遭人連開3槍爆頭喪命，警方獲報後也循線調查，鎖定一名林姓男子涉嫌重大，更在太平山區尋獲林男犯案的BMW座車。據了解，林男在犯案前，曾視訊向前妻亮槍，警告前妻不要和曾男太過靠近，不料竟真的開槍奪命。

▲台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」，警在山區發現其儀器轎車，因而鎖定其行衝。（圖／記者許權毅攝）



回顧整起事件，台中潭子經營滷味攤的36歲曾姓男子，24日晚間遭人開槍爆頭慘死。警方初步調查，推斷涉嫌重大的林姓槍手是因不滿曾男與其前妻過從甚密，因而釀成殺機。而根據最新消息指出，林男在犯案前還在和前妻視訊時亮槍警告，要前妻不要和曾男太靠近，但前妻起先還不以為意，以為林男在開玩笑，未料林男卻真的開槍殺人。

警方調查，發現槍手林嫌雖然已與前妻離異，但仍相當在乎對方，想方設法希望能挽回感情，不過他們日前卻發現，曾男時常到前妻的個人工作室消費，認為2人有染，醋勁大發，研判為此才會持槍當街槍殺曾男。

由於先前傳出曾男追求槍手前妻、並與其交往；林女也出面駁斥，因工作關係結識曾男，自己也常常到其攤位買滷味，雙方並沒有交往一事。曾男家屬也悲痛表示，死者是家中獨子，平時生活單純，在外沒有與人結仇，還有個交往10年的女友，原本計畫去年要結婚，質疑兇手是不是認錯人了？

據悉，槍手林嫌是41歲大里人，平時住在苗栗宿舍，是泰安一間三星級溫泉飯店的主廚，24日當天晚間9時許連開3槍射殺曾男後，隨即逃離現場，並將作案的BMW轎車棄置太平山區，目前仍然在逃，下落不明。

據了解，由於林男將犯案汽車丟棄在太平產業道路上後，再展開徒步逃逸，由於該處小路多，且可通往南投，警方也不敢疏忽大意，正在大規模搜山圍捕。