大武警深入加津林文健站守護部落長者　宣導交通安全兼防詐

▲大武警分局近日前往加津林文化健康站舉辦治安與交通安全宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升部落長者交通安全與防詐騙意識，台東縣大武警分局近日前往加津林文化健康站舉辦治安與交通安全宣導，透過面對面說明與實際案例分享，提醒長者切勿酒後駕車，並提高警覺，避免點擊不明連結而誤入詐騙陷阱。



大武警分局針對長者日常生活情境進行宣導，提醒年節或聚會場合飲酒機會增加，即使僅是「喝一點」、「隔天才騎車或開車」，酒精仍可能尚未完全代謝，酒後駕車不僅危害自身安全，也可能造成他人傷亡，呼籲長者務必遵守「酒後不駕車」原則，平安返家最重要。





在反詐騙宣導部分，警方特別提醒，詐騙集團常利用簡訊、LINE或社群平台，假冒政府機關、銀行、親友或以「中獎通知」、「帳戶異常」、「補助申請」等名義，誘騙民眾點擊不明連結或提供個人資料。警方強調，不明連結不要點、可疑訊息先查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向派出所諮詢。

大武警分局也提醒長者，切勿隨意提供身分證件、金融帳戶或驗證碼給他人，遇到要求匯款、購買點數或轉帳的情形，務必提高警覺，並與家人或警方討論確認。



大武警分局表示，未來將持續深入部落與社區，結合文化健康站等場域，加強對長者的交通安全與防詐騙宣導，期盼透過持續關懷與陪伴，共同守護部落長者的生命安全與財產安全。