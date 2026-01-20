　
    • 　
>
地方 地方焦點

寒假前進校園補強防線　南消走入復興國小宣導居家防災

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊寒假前走入復興國小，向學童宣導一氧化碳中毒防範與居家防火安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊寒假前走入復興國小，向學童宣導一氧化碳中毒防範與居家防火安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒假將至，學童在家時間大幅增加，居家安全也成為防災關鍵時刻，為避免冬季因使用瓦斯熱水器、電暖器等設備引發一氧化碳中毒或住宅火災，台南市消防局第七大隊後甲分隊特於20日走進復興國小，進行「一氧化碳中毒防範」及「居家防火安全」重點宣導，盼在孩子返家前，先替每個家庭築起安全防線。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊寒假前走入復興國小，向學童宣導一氧化碳中毒防範與居家防火安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

後甲消防分隊指出，寒冷天氣下，民眾使用熱水器、瓦斯爐、電暖器及各類加熱設備的頻率明顯提高，若通風不良、設備老舊或使用方式不當，極易釀成一氧化碳中毒或電氣火災事故。尤其寒假期間學童長時間待在家中，居家環境的安全性更顯重要，因此選擇在放假前進行校園集中宣導，讓正確防災觀念提早進入家庭日常。

此次在復興國小的防災課程，聚焦「預防一氧化碳中毒」與「居家防火安全」兩大主軸，消防人員透過互動問答方式，引導學童認識正確用火、用電與通風觀念，並鼓勵孩子回家後提醒家人，例如使用熱水器時保持通風、洗澡時開窗、睡前確認電器是否關閉等，讓防災知識不只停留在校園，而是透過孩子的力量，實際落實到每個家庭。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊寒假前走入復興國小，向學童宣導一氧化碳中毒防範與居家防火安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

臺南市政府消防局第七大隊大隊長石家源表示，防災教育最有效的時機，就是「事情還沒發生之前」，尤其寒假前這個關鍵節點，提前強化家庭防災觀念，有助於降低假期期間一氧化碳中毒與住宅火災的發生風險。

消防局長楊宗林也指出，未來將持續透過校園宣導、社區活動及多元教育推廣，讓防火與防範一氧化碳中毒的觀念，成為民眾日常生活中最自然的一部分，共同守護市民的平安與健康。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊寒假前走入復興國小，向學童宣導一氧化碳中毒防範與居家防火安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲則表示，各轄區消防分隊每年持續辦理校園消防體驗與宣導活動，目的就是讓防火觀念向下扎根，從小培養正確災防意識與自我保護能力，為城市安全打下更穩固的基礎。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練模擬大型賣場火災搶救

備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練模擬大型賣場火災搶救

農曆春節將至，各大量販賣場即將迎來年貨採買人潮，為強化大型公共場所火災應變能力，台南市政府消防局第六大隊19日配合「119消防節」，特別選定人潮密集的家樂福安平店，辦理大型賣場火災搶救實兵演練，從員工自衛消防編組啟動到消防人員進場攻堅，全程模擬實際火災狀況，過程緊湊逼真。

越掃越衰？專家揭年前大掃除眉角

越掃越衰？專家揭年前大掃除眉角

捐血也能學防災！南消二大隊下營國小宣導CPR、用火用電安全

捐血也能學防災！南消二大隊下營國小宣導CPR、用火用電安全

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血283袋熱血挺生命

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血283袋熱血挺生命

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

