寒假前進校園補強防線　南消走入復興國小宣導居家防災

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊寒假前走入復興國小，向學童宣導一氧化碳中毒防範與居家防火安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒假將至，學童在家時間大幅增加，居家安全也成為防災關鍵時刻，為避免冬季因使用瓦斯熱水器、電暖器等設備引發一氧化碳中毒或住宅火災，台南市消防局第七大隊後甲分隊特於20日走進復興國小，進行「一氧化碳中毒防範」及「居家防火安全」重點宣導，盼在孩子返家前，先替每個家庭築起安全防線。

後甲消防分隊指出，寒冷天氣下，民眾使用熱水器、瓦斯爐、電暖器及各類加熱設備的頻率明顯提高，若通風不良、設備老舊或使用方式不當，極易釀成一氧化碳中毒或電氣火災事故。尤其寒假期間學童長時間待在家中，居家環境的安全性更顯重要，因此選擇在放假前進行校園集中宣導，讓正確防災觀念提早進入家庭日常。

此次在復興國小的防災課程，聚焦「預防一氧化碳中毒」與「居家防火安全」兩大主軸，消防人員透過互動問答方式，引導學童認識正確用火、用電與通風觀念，並鼓勵孩子回家後提醒家人，例如使用熱水器時保持通風、洗澡時開窗、睡前確認電器是否關閉等，讓防災知識不只停留在校園，而是透過孩子的力量，實際落實到每個家庭。

臺南市政府消防局第七大隊大隊長石家源表示，防災教育最有效的時機，就是「事情還沒發生之前」，尤其寒假前這個關鍵節點，提前強化家庭防災觀念，有助於降低假期期間一氧化碳中毒與住宅火災的發生風險。

消防局長楊宗林也指出，未來將持續透過校園宣導、社區活動及多元教育推廣，讓防火與防範一氧化碳中毒的觀念，成為民眾日常生活中最自然的一部分，共同守護市民的平安與健康。

市長黃偉哲則表示，各轄區消防分隊每年持續辦理校園消防體驗與宣導活動，目的就是讓防火觀念向下扎根，從小培養正確災防意識與自我保護能力，為城市安全打下更穩固的基礎。