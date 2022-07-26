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允能風力發電捐1億　雲縣府設「青年創業補助金」鼓勵返鄉創業

▲雲林縣政府今日於縣府舉辦「雲林縣政府青年創業補助金啟動宣傳記者會」，青年創業補助金由允能風力發電公司熱心捐助新臺幣1億元整成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府舉辦「青年創業補助金啟動宣傳記者會」，青年創業補助金由允能風力發電公司熱心捐助新臺幣1億元成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為了鼓勵青年返鄉創業擴大辦理「青年創業輔導系列活動」與成立「青年創業補助金」。雲林縣創業補助金由允能風力發電公司熱心捐助新臺幣1億元整成立，補助類別分為兩種，微創型最高補助30萬元，專案型最高補助200萬元，將於2022年8月1日至9月30日開放申請，縣府將於各鄉鎮市巡迴說明。

雲林縣政府今(26)日於縣府舉辦「雲林縣政府青年創業補助金啟動宣傳記者會」說明針對20歲至35歲想要創業的青年，提供豐富的創業育成輔導資源；會席邀請允能風力發電股份有限公司王雲怡董事長、德國經濟辦事處林百科　Axel Limberg首席代表暨處長、共襄盛舉，宣告雲林縣青年創業補助金正式開跑。

縣長張麗善表示，從2021年推動成立青年事務專責單位開始，舉凡促進青年公共參與、就創業輔導以及多元發展等都已有相關具體成果，所有的努力都是為了讓雲林充滿青春創意與生機，創造好的循環，讓青年能夠在地深耕發展，長留雲林。

允能風力發電股份有限董事長王雲怡表示，允能公司於2016年開始在雲林規劃離岸風電場，在沿海鄉鎮與當地居民溝通互動時發現人口外流及老化嚴重，後來得知張縣長提出青年創業基金構想，立即投入響應，如縣長所說，只有青年站出來並留在家鄉，既能發揮中流砥柱的功能外，也能照顧長輩減輕社會負擔，一方面能留在家鄉感受溫暖及貢獻所能。

董事長王雲怡說，所以我們積極響應政策，補助計畫從30萬到200萬，希望透過財務上小小的幫助能激發青年人創業的決心與信心，讓他們真的能夠在雲林有很好的創業及結果，也希望不久的將來能夠再度參與青年基金補助的成果展，讓大家知道透過企業與縣府的合作能夠開始吸引雲林的年輕人願意留在家鄉。

德國經濟辦事處林百科Axel Limberg首席代表暨處長表示，雲林目前共設置了80座風力發電機組，除了經濟上的合作，我很高興能看到在民間的聯繫更加緊密，允能風電與雲林縣當地社區共動發起的「雲林縣政府青年創業補助金計畫」就是在推動社區發展很好的例子，在計劃協助下有創業意願的年輕人知悉市場處創業方向及提高創業成功率並更加促進德國與台灣未來的合作。

林百科Axel Limberg首席代表暨處長說，「雲林縣政府青年創業補助金計畫」每年為青年企業家提供1千萬的創業補助金可以創造超越2千萬的產值，幫助青年創業的過程中，我相信德國企業也會提供具建設性方面，不只是資金上的協助，也提供像是技術上的轉移及更多具有需求的幫助，作為德國工商場會駐台灣的官方代表我們深信此次合作將會成為台德合作的典範代表。

雲林縣政府勞青處補充，青創補助金第一場說明會預計於8月1日14時於縣政會議室舉辦，說明會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學，不僅提供青年創業資金上的挹注，更將以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，青年創業者提出申請後，將進行資格審查並進行審查會，並預計於11月公告獲補助名單。

►聽Podcast #我在案發現場

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