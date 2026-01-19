　
地方 地方焦點

太保親子活動逆境中綻放　鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

 ▲▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出 。（圖／太保市公所提供）

▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

深受親子喜愛的紙風車劇團，18日下午於太保市新埤國小帶來精彩戲劇《寶莉回家》，吸引大批家長攜帶孩子到場觀賞，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，在冬日午後為太保注入滿滿溫暖與感動。

▲▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分市長表示，《寶莉回家》是一齣兼具教育性與娛樂性的親子戲劇，透過可愛角色「小寶莉」的故事，引導孩子在輕鬆愉快的觀賞過程中，認識生活中的科學知識與正向價值。紙風車劇團以生動活潑的表演方式，拉近孩子與知識的距離，也讓陪同觀賞的家長在笑聲中重拾童心，獲得現場民眾一致好評。

本次活動由太保市公所主辦，新埤里辦公處徐錦昌里長、新埤社區發展協會及新埤國小協辦，透過公私協力，共同為太保孩子打造充滿歡笑與學習的藝文饗宴。鄭市長表示，雖然過去三年代表會刪親子活動預算，115年的總預算代表會仍擱置未審查；但公所團隊仍積極爭取民間資源，持續推動親子友善與藝文扎根工作，希望讓優質的文化資源走入校園與社區，成為孩子成長過程中重要的養分。鄭市長指出，紙風車劇團長期致力於推廣兒童戲劇，透過戲劇傳遞知識與關懷，與公所團隊打造幸福太保、讓孩子快樂成長的理念不謀而合。

▲▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出 。（圖／太保市公所提供）

鄭市長感謝紙風車劇團、新埤社區發展協會及新埤國小的大力協助，讓活動能順利圓滿完成。鄭市長說，看到許多親子家庭一同專注欣賞演出，是公所團隊最珍貴的回饋，未來公所團隊也將持續規劃更多適合親子參與的藝文活動，豐富大小市民的生活。

▲▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分市長也準備限量好禮「紙風車聯名果凍包」回饋參與的市民朋友，演出後依序發放，現場反應熱烈，為活動畫下溫馨句點。紙風車劇團《寶莉回家》在滿滿掌聲中圓滿落幕，也為太保市的週末留下美好回憶。

▲▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出 。（圖／太保市公所提供）

太保市民反對嘉義高鐵區地面型光電長約

太保市民反對嘉義高鐵區地面型光電長約

台糖公司擬規劃於嘉義高鐵特定區設置三千多坪的1.5MW地面型太陽光電設施，並擬綁約長達20年以上引發地方關注，太保市長鄭淑分今(8)日與代表陳情的市民召開記者會，向嘉義縣政府喊話提出多項具體建議，建請嘉義縣政府從整體都市發展與產業布局角度，審慎評估該案對未來的影響，並提送市民陳情書到嘉義縣政府。

鄭淑分施政亮點　打造科技太保、智慧起跑

鄭淑分施政亮點　打造科技太保、智慧起跑

江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

鄭淑分打造太保市安全多元親子遊戲環境

鄭淑分打造太保市安全多元親子遊戲環境

嘉縣太保市加碼普發3000元　12月1日起分三階段發放

嘉縣太保市加碼普發3000元　12月1日起分三階段發放

太保親子紙風車劇團鄭淑分藝文活動親子戲劇

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

