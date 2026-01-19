太保親子活動逆境中綻放　鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

▲▼ 連續三年親子活動經費遭刪，太保市鄭淑分市長極力爭取民間資源辦理紙風車劇團演出。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

深受親子喜愛的紙風車劇團，18日下午於太保市新埤國小帶來精彩戲劇《寶莉回家》，吸引大批家長攜帶孩子到場觀賞，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，在冬日午後為太保注入滿滿溫暖與感動。

鄭淑分市長表示，《寶莉回家》是一齣兼具教育性與娛樂性的親子戲劇，透過可愛角色「小寶莉」的故事，引導孩子在輕鬆愉快的觀賞過程中，認識生活中的科學知識與正向價值。紙風車劇團以生動活潑的表演方式，拉近孩子與知識的距離，也讓陪同觀賞的家長在笑聲中重拾童心，獲得現場民眾一致好評。

本次活動由太保市公所主辦，新埤里辦公處徐錦昌里長、新埤社區發展協會及新埤國小協辦，透過公私協力，共同為太保孩子打造充滿歡笑與學習的藝文饗宴。鄭市長表示，雖然過去三年代表會刪親子活動預算，115年的總預算代表會仍擱置未審查；但公所團隊仍積極爭取民間資源，持續推動親子友善與藝文扎根工作，希望讓優質的文化資源走入校園與社區，成為孩子成長過程中重要的養分。鄭市長指出，紙風車劇團長期致力於推廣兒童戲劇，透過戲劇傳遞知識與關懷，與公所團隊打造幸福太保、讓孩子快樂成長的理念不謀而合。

鄭市長感謝紙風車劇團、新埤社區發展協會及新埤國小的大力協助，讓活動能順利圓滿完成。鄭市長說，看到許多親子家庭一同專注欣賞演出，是公所團隊最珍貴的回饋，未來公所團隊也將持續規劃更多適合親子參與的藝文活動，豐富大小市民的生活。

鄭淑分市長也準備限量好禮「紙風車聯名果凍包」回饋參與的市民朋友，演出後依序發放，現場反應熱烈，為活動畫下溫馨句點。紙風車劇團《寶莉回家》在滿滿掌聲中圓滿落幕，也為太保市的週末留下美好回憶。