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「殺人虎頭蜂」現身！體積大5倍瘋狂獵殺　45萬小蜜蜂慘死

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉草嶺村驚現「中華大虎頭蜂」，其為世界體型最大、又稱殺人虎頭蜂。養蜂十餘年的草嶺村前村長蘇俊豪放養的蜂箱，近半年來，已有45萬隻蜜蜂慘遭虎頭蜂毒殺，蘇俊豪只好當起保全，天天到蜂園抓大虎頭蜂以減少損失，還拍下大虎頭蜂空襲實況影片，他說：「真的是弱肉強食，簡直就是殺戮戰場！」

▲雲林草嶺驚現殺人虎頭蜂，已屠殺45萬隻小蜜蜂。（圖／民眾提供）

▲中華大虎頭蜂是小蜜蜂的身形5倍大，為陸地最兇猛的蜂，一隻隻啃咬小蜜蜂至整箱殲滅。（圖／民眾提供）

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草嶺村前村長蘇俊豪在現為半退休狀態，於當地務農養生，放養蜜蜂約115箱，每箱達2萬5千隻蜜蜂，也兼產蜂蜜與花粉販售。近半年來發現，多在7、8月較常見且平均10年才出現一次的中華大虎頭蜂，在今年初開始活躍迄今，「幾乎每天都來報到，一早來，待到傍晚，不管什麼蜂，只要遇到它，整群都被殲滅掉！」

▲雲林草嶺驚現殺人虎頭蜂，已屠殺45萬隻小蜜蜂。（圖／民眾提供）

▲草嶺村前村長蘇俊豪在現為半退休狀態，於當地務農養生，放養蜜蜂約115箱，每箱達2萬5千隻蜜蜂。（圖／民眾提供）

蘇俊豪拍下中華大虎頭蜂空襲影片，影片中2隻凶狠虎頭蜂振翅趨近蜂箱邊緣，鎖定目標後，從高空急速俯衝，空襲俗稱小蜜蜂的義大利蜂，畫面十分驚悚。

蘇俊豪說，蜂園內已17蜂箱遇害，折損約45萬隻小蜜蜂，「這是陸地上最大型的攻擊蜂！」小蜜蜂體型大小僅中華大虎頭蜂的五分之一，為了保護蜂巢，大批蜜蜂只能以「肉身」擋住入口，才能避免遭中華大虎頭蜂一舉攻破。

▲雲林草嶺驚現殺人虎頭蜂，已屠殺45萬隻小蜜蜂。（圖／民眾提供）

▲遭殺人虎頭蜂攻擊過的蜂箱，小蜜蜂已寥寥無幾。（圖／民眾提供）

蘇俊豪為保護蜂群平安採粉產蜜，將蜂箱出入口材質由木板改良為硬質發泡板，以避免中華大虎頭蜂咬開破壞，鑽入蜂巢內破壞蜂蠟、吃蜂蛹，降低損失。

蘇俊豪表示，今年初以來他日日守護蜂箱，早晚都到蜂園捕捉中華大虎蜂，一天最多抓到48隻，量較少時一天也有5、6隻，「不管蜜蜂搬到哪，虎頭蜂就跟著來，今年古坑山區特別多，草嶺地區近期尤其嚴重」。

▲雲林草嶺驚現殺人虎頭蜂，已屠殺45萬隻小蜜蜂。（圖／民眾提供）

▲草嶺村前村長蘇俊豪，放養蜜蜂約115箱，每箱達2萬5千隻蜜蜂。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場


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