「加上四大公投國民黨已六連敗」　邱毅：朱立倫領軍下焉能不敗？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，林昶佐罷免案則是同意票54813票，確定未達罷免通過門檻，對於選舉結果，前國民黨立委邱毅表示，加上四大公投，國民黨等於連六敗，黨主席朱立倫性格瞻前顧後、舉棋不定，「國民黨在其領軍下焉能不敗？」

邱毅指出，國民黨連六敗對缺乏信仰，抗壓力貧弱的國民黨而言，連番敗北將促使內部崩解，更多的「于北辰們」跳槽倒戈，多米諾骨牌效應，將對年底九合一選戰極其不利。

邱毅分析，其實這兩場選戰輸的都不多，而且都輪在國民黨自亂陣腳，戰略錯誤。先談台中二選區的立委補選，由最後的得票率來看，顏家不愧為台中黑派之首，長期地方經營的基礎極強，在民進黨傾巢而出，使盡渾身解數的攻勢下，也僅贏顏家少主顏寬恒七千多票而已，雙方差距才4個多百分點。

邱毅解釋，這次被如虹氣勢催出的5％選票，九成流向民進黨，若沒有這多出的5％投票率，結果可能是顏寬恆險勝，「國民黨中央事前受媒體氛圍所惑，選擇放棄切割顏家的作法，是造成此次敗戰的關鍵因素。」

邱毅指出，自己過去就批評過朱立倫的缺點是缺乏抗壓力，這次民進黨看準朱立倫的性格弱點，以媒體優勢排山倒海攻擊顏家，營造出顏家已兵敗如山倒潰不成軍，所以朱立倫選擇切割不介入。

對於中二補選結果，邱毅表示，國民黨中央做壁上觀，使顏家陷入孤軍作戰，最後結果顏家也僅輸4個多百分點，七千多票而已。試想若國民黨中央全力支援，至少可使雙方打成平盤，最後勝敗將在事前預估的三千票之內。

對於林昶佐罷免案，邱毅指出，國民黨中央同樣是虎頭蛇尾。朱立倫一開始強調罷免案必須過關，而且一定過關，但當民進黨重兵壓境，蔡英文賴清德領軍殺進時，朱立倫又顯出怯戰切割，最後結果造成罷免失敗。

藍營從公投案迄今為止連六敗，對此，邱毅表示，首當其衝就是年底九合一選舉。民進黨一向的選戰策略主軸是「決勝中台灣」，因為從選民結構看，南台灣偏綠，北台灣偏藍，所以拿下中台灣的就是贏家。中台灣的關鍵在台中市，但台中市由國民黨盧秀燕執政，所以國民黨占據優勢。

邱毅分析，民進黨選擇在中二選區立委補選進行突破，一則打垮地方派系顏家，二則劍指台中市長盧秀燕。此一敗不僅顏家敗，盧秀燕的支持度也掉了十多個百分點。如果把此次中二選區之戰比喻成國共內戰時的「孟良崮之戰」，就很清楚了。