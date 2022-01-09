林昶佐挺過罷免重回立院「好好工作」　10日中正萬華全區車掃謝票

▲無黨籍立委林昶佐 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案9日落幕，林昶佐受訪時表示，明天就要回到自己的崗位上好好工作、、好好上班，把份內的工作按照計畫完成，而林昶佐辦公室稍早也發布10日公開行程，表訂上午9時將於立法院中興大樓一樓受訪，隨後將於10時在中正、萬華全區進行車掃謝票。

林昶佐罷免案9日晚間開票完成，根據台北市選舉委員會統計，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

林昶佐隨後在服務處召開記者會表示，這幾個禮拜以來真的很辛苦，這一年來有很多罷免案及公投案，這幾個禮拜又遇到罷免案，真的是面對一關又一關，「但是我們公投守住了，大家看到台中補選也守住了，現在中正萬華也是守住了，感謝大家」。

林昶佐也笑說，「大家很習慣禮拜六投票、第二天可以出去玩，但是這次不行」，明天就要恢復到自己的崗位上，好好地工作、好好地上班，把份內的工作按照計畫完成。

林昶佐辦公室稍早也發布10日公開行程，表訂上午9時將於立法院中興大樓一樓受訪，隨後將於10時在中正、萬華全區進行車掃謝票，起點為他在中正區莒光路88號的服務處。

中選會指出，林昶佐罷免案投票人總數為23萬5024人，投票人數為9萬8549 人，投票率為41.93%，有效票為9萬8153票，其中同意罷免票數為5萬4813票，占55.84%；不同意罷免票數4萬3340票，占44.16%，無效票為396票。

中選會說明，有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上，投票結果為否決，依《公職人員選舉罷免法》第92條規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再為罷免案之提議。