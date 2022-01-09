朱立倫缺席記者會　黃暐瀚怒罵「搞什麼東西！當什麼黨主席」

▲朱立倫 。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席朱立倫缺席選後記者會引發各界抨擊，對此，資深媒體人黃暐瀚看到消息後也痛罵，「搞什麼東西啊！你當什麼黨主席」。

今（9）日晚間中二補選、罷昶案開票出爐，國民黨雙雙吞下敗仗，原本預計由朱立倫出面召開記者會對外說明，卻改為文傳會主委凌濤上陣。

黃暐瀚在政論節目《國民大會》就痛批，朱立倫不出來開記者會，搞什麼東西啊！一旁的前立委郭正亮驚呼「朱立倫沒有出來呀！哇靠拜託！」黃暐瀚怒斥，凌濤開記者會，你當什麼黨主席啊，乾脆回家包起來了，不然就不要開，莫名其妙。

隨後，黃暐瀚表示，每個選舉結果勝敗要多討論，不是單一人負責的，但這次朱立倫做了什麼？顏寬恒說不希望你去大家可以理解，但是罷昶的發起人鍾小平都說是朱立倫叫我出來的，你卻都不去。

黃暐瀚指出，這次的罷昶案在國民黨多頭馬車拼裝的結果，只差4千多票就過關，別人看起來會覺得國民黨根本亂套，不然是會過的。

黃暐瀚也向朱立倫喊話，這個黨主席不管勝敗都要出來面對、道歉也好，怎麼會不出來開記者會，不然就不要開記者會；而對於這次的選舉結果，朱立倫要領導國民黨，這時候不能畏縮，不能怕，不能怕大家可能會問要不要下台的問題就不出來。

黃暐瀚認為，若今天立倫選擇不出來，接下來到年底前影響力會越來越差，這是朱立倫在黨內的領導危機，「我覺得他確實沒辦法在領導國民黨了。」

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