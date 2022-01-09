林靜儀中二補選全勝！贏顏寬恒7840票　五區票數出爐、得票率58.26％

記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票勝選，國民黨候選人顏寬恒以8萬0912票落敗。根據投票結果顯示，原本被視為顏家大本營的沙鹿區，投給林靜儀的票數大於顏寬恒，林靜儀小贏7840票。

▲台中第二選區立委補選民進黨參選人林靜儀開票之夜現場。（圖／記者湯興漢攝）



中二選區立委補選候選人，分別為台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒。最終，林靜儀獲得8萬8752票、顏寬恒8萬0912票、林金連633票、李昇翰617票、張烱春337票。

依照投票結果顯示，本次補選投票率為58.26％，沙鹿區林靜儀獲得2萬2025票、顏寬恒2萬1194票；龍井區林靜儀1萬8041票、顏寬恒1萬7417票；大肚區林靜儀1萬3618票、顏寬恒1萬3136票；烏日區林靜儀1萬9078票、顏寬恒1萬5133票；霧峰區林靜儀1萬5990票、顏寬恒1萬4032票。

其他人也看了這些新聞...

► 林靜儀當選！競總現場瘋喊「3Q」 陳柏惟哭了

► 分析／顏家制霸海線夢碎 林靜儀67天逆轉勝3關鍵曝光

► 林靜儀、林昶佐雙贏 王定宇流淚：擊敗黑金、終結惡罷

▼台中市第二選區立委補選結果。（圖／中選會提供）