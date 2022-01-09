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雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

記者邱晟軒／綜合報導

台中市第二選區立委補選由林靜儀勝出、台北市第五選區立委林昶佐罷免案未通過。對於今（9日）「雙林勝出」的2場選舉結果，名嘴李正皓發文直言，自己在四大公投隔天就雙雙預測命中。

名嘴李正皓晚間在個人臉書發文指出，不是在放馬後炮，自己在「2021年12月19日四大公投隔天的媒體政論節目上，就針對今天的選舉結果做出分析，有興趣的朋友可以點進去看，兩場選戰是不是跟我預測的一摸一樣？」

李正皓感嘆，「我並不希望我預測正確，因為我預測正確的唯一原因就是國民黨完全沒有振作、沒有改變，一樣的軟爛。」

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▲▼ 。（圖／翻攝李正皓臉書）

▲李正皓2021年12月19日成功預測選舉結果。（圖／翻攝李正皓臉書）

節目片段可見，李正皓當時在政論節目上針對中二補選，國民黨籍候選人顏寬恒的選情大膽預言，「我大概可以鐵口直斷，顏寬恒是凶多吉少」；而對於林昶佐罷免案的結果，他則認為，「林昶佐我覺得很簡單，大概就是輕騎過關，冷處理」。

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「原來數位諸葛亮是李正皓」、「神準厲害」、「在我心中，四十歲以下，政論界名嘴，你說第二，沒人敢說第一」、「再預言一下年底六都選戰」、「你每次預言都很準」、「台灣神童」、「跟著正皓買，別墅靠大海～很喜歡你精闢的分析」。

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