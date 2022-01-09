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罷昶失敗！鍾小平：我盡力了　國民黨北市黨部領導力「要再加強」

記者袁茵／台北報導

台北市第五選區立委林昶佐罷免案於9日傍晚結果出爐，由於同意票5萬4813票距離門檻5萬8756票有差距，因此確定不通過。罷免發起人、台北市議員鍾小平表示，自己已經盡力了，但「試問每個人都盡到力量了嗎？」認為台北市黨部的領導力還要再加強。

▲▼台北市議員鍾小平。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員鍾小平。（資料圖／記者袁茵攝）

林昶佐罷免案結果於9日下午5時43分出爐，同意票5萬4813票、不同意票4萬3340票，由於不到罷免門檻5萬8756票，因此確定罷免不通過。鍾小平9日晚間受訪時表示，「反正我就盡力了，我相信我很努力，可是就差一點，我覺得整合功夫還是很重要。」

被問到過去曾有在地青年質疑鍾小平加入罷免，反而造成情況分裂？鍾小平回應，在地青年講這句話就不厚道了，今天有罷免案是他與領銜人鄭大平加入才簽到的，不然對方在第一階段就簽不動連署了，「連署不是小孩玩大車，連署是陸軍最重要。」他們找了30個藍軍里長幫忙，儘管第一、二階段遇到連署重疊，「可是我還是克服萬難。」

鍾小平指出，「我簡單講，我們的連署，如果單獨我這組連署的話，其實是很容易的，可是多了一組（連署人馬），我們費盡千辛萬苦才成功。」只有自己這樣努力的話至少連署成功、有投票的機會，所以大家應該更合作團結，「我盡到我的力量了，可是試問每個人都盡到力量了嗎？我想這才是重點。」

針對是誰沒盡到力量？鍾小平說，「我不能點名，我回國民黨要乖巧一點，我剛回來。」自己對國民黨是無怨無悔，因此不予回應。

媒體再追問，會不會覺得國民黨主席朱立倫沒來策劃？鍾小平直言，「我覺得台北市黨部的領導力還要再加強。」自己個人榮辱事小，「我這麼努力、乖巧，可是處境還是很艱難。」反正他們對國民黨就是無怨無悔，「以前比較不乖，你要說我是過動兒，現在我這麼乖巧，就可以多善待我一點。」

至於此次罷免未通過，鍾小平回應，非常、非常可惜，這次是該通過的，「每個人都盡力的話，這次會破6萬（同意票）。」連署一定有他，但選舉不一定在他，自己都願意不參加罷免後的補選，大家卻不團結，「我沒辦法，我夫復何言。」

最後，被問到有無和國民黨聯繫？鍾小平表示，如果國民黨要找他檢討這次失敗原因，他就會去跟國民黨報告。

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