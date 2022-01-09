分析／顏家制霸海線夢碎　林靜儀67天逆轉勝3關鍵曝光

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選結果今（9日）出爐，民進黨候選人林靜儀晚間宣布完勝國民黨候選人顏寬恒，這是綠營在兩年內第二度擊敗藍營，讓顏家重回國會、制霸台中海線夢碎。綠營人士分析，這次勝選有3關鍵，包括空戰、反賄選、泛綠陣營大團結，讓團結的綠營打敗分裂的國民黨；輔選人士指，林靜儀之所以能從去年11月初不被看好，在67天內一路急起直追，「這兩個月多來，幾乎能動的都動了」，成為泛綠陣營此役致勝關鍵。

▲蔡英文、林靜儀在「正義一定贏」選前之夜同台造勢。（資料照／林靜儀競總提供）

民進黨去年11月底正式提名林靜儀角逐立委補選，並搭配公投「四個不同意」宣講行程，府院黨齊發，拉抬林靜儀的人氣，也讓支持者第一時間就看到她的政策論述能力，另搭配其女性特質和醫師經驗，塑造「溫柔堅定」的人格形象，並將選戰定位為「擺脫黑金政治、重建民主秩序」，拉高地方選舉格局，以此號召中間選民及年輕支持者返鄉投票。

選戰期間，綠營大打「總統牌」，不僅由身兼民進黨主席的總統蔡英文公開宣布徵召林靜儀，並在全國矚目的全代會授與戰旗、公投凱道造勢同台，選前黃金週、選前之夜均親自領軍南下站台，副總統賴清德也在宣講時砲火全開，痛批「顏家侵占國家土地，要做兄弟就去做別插手政治」。

這場補選是藍綠陣營在2年內，第三度在中二選區正面對決，前兩場包括2020立委選舉、2021台灣基進前立委陳柏惟罷免案是1比1打成平手。回顧歷次選舉，2020年陳柏惟在總統選戰加持下拿了11.2萬票，顏寬恒獲得10.7萬票，兩人票數差距僅5千多票，投票率77.20%，隔年罷免案同意票7.7萬、不同意票7.3萬，投票率51.72%。

另一方面，面對顏寬恒陣營打出「在地牌」，搭配國民黨發動空戰奇襲，公布林靜儀「耍官威」拍桌影片和私人臉書內容，欲打破其「溫柔堅定」形象，綠營也不甘示弱，林靜儀第一時間即回應，「面對不公不義絕對會非常堅定」，加碼反酸顏寬恒「不要扮演一隻溫馴的綿羊，結果後面是吞食國家資源的大野狼」，暗諷顏家家族土地、豪宅的違建爭議，戰力十足。

綠營人士直指，此役致勝有3關鍵，第一是空戰部分揭露顏家土地、豪宅爭議，選前又爆出中捷「正英站」設站爭議，成功引發話題；第二則是透過宣傳反賄選和監票，有效地嚇阻買票，確保選舉公平性；第三則是最為關鍵，泛綠陣營包括候選人、陳柏惟、林靜儀競總主委林佳龍團結操盤，全黨早早進入巷戰階段，所有人都化身為「林靜儀的分身」，總結來說，此戰是「團結的綠營打敗分裂的國民黨」。

輔選人士坦言，對手顏寬恒家族擁有雄厚基層組織實力，在陳柏惟2020年以數千票差距當選前，擁有30年不敗紀錄，且在陳當選1年多後就推動罷免將其扳倒，此役不可說不艱鉅，遑論顏家早自去年底就積極展開固樁，粗估將至少拿下8.5萬票支持。

該輔選人士分析，綠營能夠扭轉劣勢的致勝關鍵在於，相較去年面對罷免案「冷熱」戰術舉棋不定，這次從徵召起就拍板「全面熱戰」，上至正副總統、行政院長蘇貞昌、執政縣市首長，下至立法委員、縣市議員等民代均親赴台中輔選，在地各派系團結催出基層組織票，他形容，「這兩個月多來，幾乎能動的都動了！」目標就是從罷免不同意票的7.3萬往上再增加1萬多票，力抗藍營，也成為綠營此役致勝關鍵。