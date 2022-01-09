分析／林靜儀狂勝顏寬恒近8千票！　3數據密碼成勝選關鍵

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選結果今（9日）晚間出爐，民進黨候選人林靜儀自行宣布當選，這是綠營在兩年內第二度擊敗藍營。回顧過去3次選舉得票數據，台灣基進前立委陳柏惟2020年以51.15%擊敗對手顏寬恒，兩人票數差距僅5千多票，而此次中二立委補選，林靜儀與顏寬恒得票差距拉大至7800餘票，尤其在綠營最大票倉烏日，雙方差距近4千票最多，最終成功收復綠地，讓顏家重回國會、制霸台中海線夢碎。

▲林靜儀今天晚間宣布勝選。（圖／ETtoday攝影中心）

這場補選是藍綠陣營在2年內，第三度在中二選區正面對決，前兩場包括2020立委選舉、2021陳柏惟罷免案是1比1打成平手，而2022立委補選則是由林靜儀出線，最終投票率達58.26%，林靜儀獲得8萬8752票，國民黨候選人顏寬恒獲得8萬912票。

比較過去選舉投票數據，兩年前併同總統選舉一起舉辦的中二立委選舉，投票率高達77.2%，最終與民進黨合作參選的陳柏惟以11萬2839票、得票率51.15%勝出，尋求連任的顏寬恒則獲得10萬7766票、得票率48.85%，兩人票數差距僅5073票，且在沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰等5區均由陳柏惟勝出。

去年10月底陳柏惟罷免案，當時投票率約51.72%，總同意票數7萬7899票、不同意票數7萬3744票；罷免案通過後，台灣基進黨立委陳柏惟於10月28日被正式解職，成為國內首位被罷免的立委。值得注意的是，當時5個行政區中，沙鹿、大肚、龍井、霧峰4區均是同意票超過不同意票，而鄰近台中屯區、外來人口移入多的烏日則是唯一一個不同意票領先同意票的行政區。

此次中二立委補選，林靜儀獲得8萬8752票，顏寬恒獲得8萬912票，雙方票數差距超過7800餘票。值得注意的是，縱使顏寬恒在沙鹿、大肚、龍井、霧峰4區催出較去年罷免同意票更多的票數，不過，其得票數在5選區均落後林靜儀，其中又以烏日區差了近4千票最多，其次則是霧峰區的1900多票差距。