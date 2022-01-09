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國民黨開記者會「朱立倫神隱」！黃暐瀚暴怒拍桌：回家包起來啦

▲▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚暴怒拍桌，要朱立倫「回家包起來」。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）

記者柯振中／綜合報導

台中市中二選區補選、林昶佐罷免案結果出爐，國民黨後續召開記者會，黨主席朱立倫卻沒有出席。對此，資深媒體人黃暐瀚暴怒表示，看到朱立倫沒有出席，他立刻拍了桌子，痛斥「當什麼當主席！不然就不要開！莫名其妙」。

中二補選、林昶佐罷免案結果出爐後，國民黨召開了記者會，文傳會主委凌濤在會議上斥責，此次選舉結果意味著「在地民意再度被國家機器吞噬」，讓人感到十分難過。

凌濤接著又說，雖然結果不盡人意，但人民的怒吼已讓國家機器畏懼，公民行動暫時失敗、地方民意受挫，但2024大選時，民意會再度起身，用選票將鴨霸的執政黨下架。

▼國民黨選後召開記者會，黨主席朱立倫沒有出現。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

對此，黃暐瀚在《國民大會》上說明，許多人認為「朱立倫戰敗」，他並非這樣解讀，但國民黨後續召開記者會，朱立倫卻神隱，讓他當場抓狂，拍桌大罵「當什麼黨主席，不如回家包起來了」，或是根本別開記者會，朱立倫的舉動令人感到莫名其妙。

事實上，2場選戰結果出爐後，就有不少藍營支持者表達對朱立倫的不滿，強烈要求國民黨更換黨主席，讓更有戰鬥力的人上場，黃暐瀚的話語無疑是反應支持者的心聲。

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