林昶佐守住中正萬華區　關鍵投票率曝光、票數差距一次看

記者蔡文鈴／綜合報導

無黨籍立委林昶佐罷免案結果出爐，同意54813票、不同意43340票，依照中選會公布投票結果，本次投票率為41.93%，雖同意大於不同意票，但因投票率偏低，且未達門檻5.8萬票，因此本次罷免失敗。

▲林昶佐發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）



台北市第五選舉區範圍包括萬華全區、中正區21里（南門里、新營里、龍福里、南福里、愛國里、廈安里、忠勤里、永功里、永昌里、龍興里、龍光里、黎明里、光復里、建國里、東門里、幸福里、梅花里、幸市里、文北里、文祥里、三愛里）。

根據中選會投票統計，林昶佐罷免案投票率41.93％，同意5萬4813票、不同意4萬3340票；其中萬華區同意票為3萬5688票、不同意2萬9411票，中正區同意1萬9125票、不同意1萬3929票。

林昶佐稍早召開記者會表示，這幾個禮拜以來真的很辛苦，這一年來台灣被罷免、公投、補選弄的很疲勞，但是明天就要恢復到自己的崗位上好好工作、好好上班，把份內的工作按照計畫完成，也請大家繼續給他鞭策、支持及加油。

至於未來是否已無黨籍身分至立委任期結束，林昶佐回應，現在的重點是明天大家開始上班，努力盡自己的責任，這些政治算計、會不會入民進黨等等的事情都先放到一邊，接下來因為疫情延宕的事情，包括修憲委員會等等的事情，希望下周趕快回去開會，現在守住這關，如果一直討論政治性議題計算，對台灣發展不是好事。

林昶佐2016年以時代力量身分當選立委，以8萬2650票，擊敗國民黨對手林郁方；接著在2020年以無黨籍爭取連任，最終獲得8萬1853票，順利當選。

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