中二立委補選結果　學者：牽動台中市長年底選舉士氣

▲顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）



中央社

台中市第2選區立委補選受到全國矚目，被視為是年底台中市長選舉前哨戰，藍綠陣營及專家學者都認為，立委補選投票結果影響最大的是士氣，多1席立委也等於多1份輔選力量。

在前立委陳柏惟於110年10月23日被罷免後，台中市立委補選於今年1月9日登場，藍綠陣營分別推出顏寬恒、林靜儀代表參選，候選人出爐後，在綠營不斷挖出顏家過去歷史及房產爭議下，選情日益增溫，雖然只是台中1個選區的立委補選，但選情激烈，這場選舉儼然成為全國關注的焦點。

去年12月18日的公投，投票結果「4個不同意」獲得選民認同，也激勵綠營的士氣，相對地，立委補選的結果，也會對年底登場的台中市長選舉產生牽動作用。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，顏寬恒輸掉這場選舉，對台中市長盧秀燕年底尋求連任一定會有影響，未來國民黨在這一選區票源開拓就會受到一些阻礙，而且林靜儀擔任立委在中央會有比較多資源，盧秀燕在這一區就會弱一點。

袁鶴齡認為，顏寬恒輸掉這場選舉，顏家在中二選區的勢力就不見了，但國民黨還是可以經營，因為地方派系的黑派及紅派的勢力還是有，雖然沒達到藍營勢力被攻破的地步，也算萎縮了。

對於林靜儀與顏寬恒的選情變化，袁鶴齡說，其實在最後1、2天就可以看出來，最後林靜儀的氣勢出來，顏家氣勢比較萎縮，雖然顏寬恒打出柔性牌，但在政黨對決下，而且投票率高，因為青年及中間選民願意出來投票，且民進黨不斷將顏家過去歷史翻出來，對中間選民一定會產生負面形象，顏家對這些事情回應上都較被動，沒辦法主動，也是弱勢的原因之一。

▲林靜儀贏得補選。（圖／記者湯興漢攝）



而民進黨台中市議會黨團總召江肇國也持相同看法，他認為，立委補選與市長選舉一定會有關係，而且會影響政黨士氣，在這場補選中，大家都看到顏家違規情形，背後有市府的包庇及圖利，這對盧秀燕團隊一定會有影響，也可視為市長選舉的前哨戰，如今林靜儀取得勝選，多出1席立委對未來綠營市長選舉更有利。

地方政壇人士認為，顏家在立委補選中失利，代表海線被綠營攻破，盧秀燕年底尋求連任時，不能掉以輕心；此外，在這次擔任林靜儀競選總部主任委員的前交通部長林佳龍輔選有功，也會拉抬他在黨內的地位。