▲新北金山3校「舞躍北海岸」，觸動舞蹈靈魂大爆發。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市金山區偏鄉的金山國小、金美國小及三和國小規劃三校舞蹈社團學生交流展演「舞躍北海岸」，讓學生們展現各自的舞蹈天賦。由於疫情的因素，從暑假順延至27日在金山國小辦理，三校學生展現平日辛勤練習的成果，學生們充份展現自言盡情忘我的演出，讓這場交流演活動擦出精采的火花，是金山地區難得的一場高水準舞蹈饗宴。

此次演出安排有「夏荷娉婷舞花香」、「DDU-DU DDU-DU」、「Dancing High！」、「雲中仙童舞神威」、「杜鵑花」、「翱翔」等6支舞蹈作品，最後並由三校的學生一起攜手演出謝幕舞，流暢優美的肢體動作，與多樣不同的舞蹈風格，帶來多元的心靈感受，讓偏鄉的金山校園裡充滿一股濃厚的藝文風氣。

▲金山國小舞蹈社表演「夏荷娉婷舞花香」。

金山國小六忠蔡昕妤說，我二年級就參加舞蹈社，很喜歡跳舞的感覺，在跳舞的時候可以忘卻煩惱，讓自己變得很開心，四仁的李姠蓉也說，像這次的「翱翔」，跳的時侯感覺自己就像是一隻小鳥，揮動著肢膀，可以在自由自在的在金山的山林田野中飛翔。

金山國小六孝的張紋涵也分享她畢業後想要繼續跳舞，她覺得跳舞最特別的是，在團體舞時要去感受其他同學的動作，並且試著去努力做到和同學心靈相通，這樣才能展現舞蹈和諧的美感；金美國小三年級的許淨賢說：我這次跳的舞是「杜鵑花」，學校旁邊就是杜鵑花公園，跳舞的時候感覺自己就像杜鵑花仙子，手的動作要不斷的旋轉，就像杜鵑花被風吹著在空中飄呀、轉呀。

▲金美國小舞蹈社表演「杜鵑花」。

三和國小一年級雙胞胎姐妹花佳軒、佳芸表示，我們很喜歡跳舞，每個禮拜最期待的就是週五下午的舞蹈課，可以跟同學及學長姐一起跳舞是最開心的事情，希望今天的表演可以讓我們的爸爸媽媽看到我們不一樣了，我們長大了喔。

金山國小校長顏顯權表示，金山國小一直致力於啟發學生的多元智能，特別成立舞蹈社，讓學生們利用社團課及假日課餘時間練習，在新北市學生舞蹈比賽都能獲得佳績，並已連續5年晉級全國學生舞蹈比賽，去年因為疫情的關係全國賽停辦，家長及學生們都覺得很可惜。

顏顯權說，因此特別申請國立臺灣藝術教育館2021年好優show學生藝團活動計畫，攜手金美、三和國小舞蹈社一起演出，建立資源共享、互惠友好的情誼，希望把學生最美的舞蹈呈現在金山家鄉民眾的眼前，也為金山地區建立優質的舞蹈藝文展演風氣。

▲三和國小舞蹈社表演「Dancing High！」。

▲金山國小舞蹈社表演「翱翔」。

▲金山國小舞蹈社表演「雲中仙童舞神威」。

▲金美國小舞蹈社表演「DDU-DU DDU-DU」。

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