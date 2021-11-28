▲2021鶯歌藝術季「後藝新生活」，侯友宜與百民眾體驗亂打敲幸福。（圖／新北市文化局提供，下同）

者郭世賢／新北報導

三鶯文創整合計畫品牌活動「2021鶯歌藝術季」自10月開跑後廣受民眾喜愛，今（28日）在陶博館陶瓷藝術園區展開跨域「玩美生活市集」，新北市長侯友宜親臨現場與民眾共度「後藝新生活」。侯友宜表示，配合美術館將落成於鶯歌，市府自2020年推動「三鶯文創整合計畫」，盤點各局處相關計畫，將打造鶯歌藝術城。

侯友宜指出，今年以「後藝新生活」為主軸，實體及線上活動並行，透過展覽、表演與藝術裝置，從文化觀光體驗、生活美學營造及產業創新加值面向，體驗三鶯美學生命力。陶博館與鶯歌燒商家合作開發2款城市杯，以及跨領域產業推出三鶯地酒「許願琴酒」首度亮相。另與教育局合作，結合產官學推動陶瓷與金工藝術跨領域人才育成的成果，展現三鶯文創整合計畫成果及產業創新風貌。

▲美術館以藝術結合互動遊戲數位科技打造的ArtGOGO Bus。

「玩美生活市集」現場匯集豐富的三鶯在地藝術元素，除金工、藍染、木雕、手抄紙、瓷盤彩繪等多項DIY活動、美術館以藝術結合互動遊戲數位科技打造的ArtGOGO Bus，還有文創攤位、超人氣特色餐飲胖卡車，現場許多民眾攜家帶眷前來體驗，市集舞臺區有知名藝術園體「身聲劇場」、「玩聲樂園」輪番上陣，邀請觀眾享受一場不同的精彩演出。

侯友宜與現場三百位民眾運用生活中隨手可得的生活器物，在「身聲劇場」的律動節拍中一起加入參與式演出「fun閃新北敲幸福」亂打秀體驗。侯市長也到因應疫情而發起的「許願糖果牆」，在受疫情影響期間，由館員設計，以藝術為媒介，並號召千人在陶球上刻下心願，最後製作約2萬顆彩色陶球，承載著大眾的願望，一起為後疫新生活祈福。

▲文創攤位、超人氣特色餐飲胖卡車，現場許多民眾攜家帶眷前來體驗。

文化局長龔雅雯表示，今年「鶯歌藝術季」分為「玩」美生活家、「藝」術行動站、「漫」遊藝鄉、「談」天說藝4部分的實體及線上活動，透過生活美學、藝文表演、實體展覽、戶外藝術裝置、親子活動、巡禮三鶯藝文景點等，用藝術療慰疫情時代的心靈。活動自即日起至12月26日止，更多的活動資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站或「鶯歌陶瓷博物館」臉書粉專查詢。

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