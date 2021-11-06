郭台銘現身接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站駐駕新北3天佑平安

▲郭台銘（左2）現身接駕！北港媽鐵路環島祈福，首站駐駕新北3天佑平安。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台，今（6日）首站抵達板橋火車站，鴻海創辦人郭台銘現身，民政局長柯慶忠也代表新北市府接駕，之後聖駕車、眾神將陣頭隊伍由板橋行經中和，沿途停駕板橋慈惠宮、接雲寺、妙雲宮、後埔福德宮，並將駐駕中和福和宮3天舉辦法會。



柯慶忠表示，北港朝天宮媽祖是全臺媽祖信仰中心之一，香火鼎盛。感謝北港媽遠道而來駐駕新北，賜福市民安康富順。此外，感謝活動主辦單位及各參與宮廟依規定提報防疫計畫，全力做好防疫措施，讓活動順利進行。



財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖環島祈福之旅途中安排北、中、南、東之宮廟定點駐駕賜福，經媽祖指示北部特選擇新北駐駕，希望透過法會誦經為臺灣祈福，祈求除疫息災，法會結束後將移駕至下一站臺北市木柵聖母宮。

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▲財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台。

板橋慈惠宮主任委員許三郎指出，媽祖慈暉廣被，澤惠眾生，形象如母深植人心，全臺各大媽祖廟相互交流頻繁，北港朝天宮媽祖蒞臨新北，板橋各大寺廟響應接駕、共襄盛舉，其中板橋慈惠宮至板橋接雲寺府中路段開放信眾徒步跟隨，歡迎信眾在北港媽停駕期間共沐神恩。



財團法人新北市中和福和宮董事長游炎川表示，北港朝天宮媽祖來到中和區，除廣濟宮、福和宮外，中和區里長聯會謝森儒會長也率中和區全體里長共同接駕。中和廣濟宮、福和宮與北港媽祖的因緣有143年以上，中和廣濟宮雖是主祀開漳聖王的廟宇，然廟內所副祀的五尊媽祖，其中一尊即由北港朝天宮分靈而來，淵源深厚。



游炎川說，北港朝天宮媽祖來中和福和宮駐駕是百年盛事，11月6日至8日駐駕3天期間將舉辦超渡、消災祈福法會，也是福和宮首次舉辦，祈求除疫息災、為歿者祈求拔薦超脫、為市民賜福安康，並特別準備5千包平安鹽，與信眾結緣帶回保平安。

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