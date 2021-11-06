　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭台銘現身接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站駐駕新北3天佑平安

▲北港朝天宮媽祖鐵路環島祈福 首站駐駕中和福和宮3日佑平安。（圖／新北市民政局提供）

▲郭台銘（左2）現身接駕！北港媽鐵路環島祈福，首站駐駕新北3天佑平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台，今（6日）首站抵達板橋火車站，鴻海創辦人郭台銘現身，民政局長柯慶忠也代表新北市府接駕，之後聖駕車、眾神將陣頭隊伍由板橋行經中和，沿途停駕板橋慈惠宮、接雲寺、妙雲宮、後埔福德宮，並將駐駕中和福和宮3天舉辦法會。

柯慶忠表示，北港朝天宮媽祖是全臺媽祖信仰中心之一，香火鼎盛。感謝北港媽遠道而來駐駕新北，賜福市民安康富順。此外，感謝活動主辦單位及各參與宮廟依規定提報防疫計畫，全力做好防疫措施，讓活動順利進行。

財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖環島祈福之旅途中安排北、中、南、東之宮廟定點駐駕賜福，經媽祖指示北部特選擇新北駐駕，希望透過法會誦經為臺灣祈福，祈求除疫息災，法會結束後將移駕至下一站臺北市木柵聖母宮。

▲北港朝天宮媽祖鐵路環島祈福 首站駐駕中和福和宮3日佑平安。（圖／新北市民政局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲財團法人北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，恭請媽祖搭乘台鐵環台。

板橋慈惠宮主任委員許三郎指出，媽祖慈暉廣被，澤惠眾生，形象如母深植人心，全臺各大媽祖廟相互交流頻繁，北港朝天宮媽祖蒞臨新北，板橋各大寺廟響應接駕、共襄盛舉，其中板橋慈惠宮至板橋接雲寺府中路段開放信眾徒步跟隨，歡迎信眾在北港媽停駕期間共沐神恩。

財團法人新北市中和福和宮董事長游炎川表示，北港朝天宮媽祖來到中和區，除廣濟宮、福和宮外，中和區里長聯會謝森儒會長也率中和區全體里長共同接駕。中和廣濟宮、福和宮與北港媽祖的因緣有143年以上，中和廣濟宮雖是主祀開漳聖王的廟宇，然廟內所副祀的五尊媽祖，其中一尊即由北港朝天宮分靈而來，淵源深厚。

游炎川說，北港朝天宮媽祖來中和福和宮駐駕是百年盛事，11月6日至8日駐駕3天期間將舉辦超渡、消災祈福法會，也是福和宮首次舉辦，祈求除疫息災、為歿者祈求拔薦超脫、為市民賜福安康，並特別準備5千包平安鹽，與信眾結緣帶回保平安。

▲北港朝天宮媽祖鐵路環島祈福 首站駐駕中和福和宮3日佑平安。（圖／新北市民政局提供）

【更多新聞】

「謝謝你幫我找到爸爸」　3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

亂丟垃圾「天眼」開罰　情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了

東北季風+浪況不佳　基隆嶼即日起封島至明年3月底

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
理科太太堅強發聲：會好好生活！　PO朋友「暖心舉動」
獅子山油罐車爆炸釀91死！現場見多具焦屍
女友只想住天龍國！逼他「賣中南部透天」　網見暗黑盤算傻了
CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人
水壺比較衛生？沒洗「隔夜細菌暴增」　5招避免喝出病
老爸出頭期款！兒子卻怨「不要再買房了」心酸原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭台銘現身接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站駐駕新北3天佑平安

高美濕地「陸化嚴重」原因曝光　莞草面積銳減近半

D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　男網揪出2關鍵：不會追你

明晚變天！入秋最強冷空氣開衝　一圖看懂「急凍濕→乾」時程

陳時中坦言今年「跌一跤」：醫界用生命守住　下波迎戰春節返台潮

面試遇刁鑽問題難回答　釣出苦主驚爆資方暗黑內幕

潮州賽神蝦！巨蝦347公克奪冠　打破去年冠軍紀錄

學生時代最愛泡麵？網點名「絕版口味」太經典：超級懷念的

王必勝獲防疫獎「醜聞纏身續神隱」　陳時中：有關心他常聯絡

誠品進駐基隆古蹟！期間限定日式老宅書店開幕　3個月70場活動開跑

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

郭台銘現身接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站駐駕新北3天佑平安

高美濕地「陸化嚴重」原因曝光　莞草面積銳減近半

D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　男網揪出2關鍵：不會追你

明晚變天！入秋最強冷空氣開衝　一圖看懂「急凍濕→乾」時程

陳時中坦言今年「跌一跤」：醫界用生命守住　下波迎戰春節返台潮

面試遇刁鑽問題難回答　釣出苦主驚爆資方暗黑內幕

潮州賽神蝦！巨蝦347公克奪冠　打破去年冠軍紀錄

學生時代最愛泡麵？網點名「絕版口味」太經典：超級懷念的

王必勝獲防疫獎「醜聞纏身續神隱」　陳時中：有關心他常聯絡

誠品進駐基隆古蹟！期間限定日式老宅書店開幕　3個月70場活動開跑

獨／包養「童話女」變沈屍　友哽咽：龍哥溼身託夢「我都沒錢了」

塔利班證實4女身亡　疑為女權人士遭設局誘殺

爆米花／陳偉志猛打賞台電險勝　桃園陽尚衛二刀流勝投又安打

張政禹三壘打追分　味全2比3落後統一

1次只能遛1隻阿金　樓上2顆哀怨狗頭貼窗「死亡凝視」：我們呢？

日本疫苗「國產第1號」保護力慘輸輝瑞　放棄最終階段試驗　

楊興治復出改當國王禁衛軍　熱身賽回歸首秀爆砍17分

太平間收到91具遺體！獅子山油罐車首都爆炸　現場見多具焦屍

明明和JIN合照...視線都在主持人！嘴巴長開「有奇怪形狀」網熱議

統一獅開球打擊嘉賓　柯泯薰忘記揮棒超懊惱

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」　網揭2原因

包養男都胖醜老　她約9男曝感想

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

打完2劑莫德納「健保卡大走鐘」　疫苗貼紙也欺負他

男頭痛竟罹「螃蟹病」　別輕忽癌警訊

在家叫太大聲！鄰居22字怒轟　真相糗大了

陽明山罕見景象！鄭明典曝小油坑現「觀音圈」

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

更多熱門

相關新聞

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

台中第二選區明年1月9日進行立委補選，藍綠分別派前立委顏寬恒與林靜儀角逐。資深媒體人周玉蔻態度明顯，幾番美言林靜儀，對顏家則砲火猛烈，甚至還在臉書發起「搶救大甲媽」。周玉蔻今（6日）揭露顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標欠6千萬卻10年不還，痛斥他汙衊神明。

五倍券、農遊券一日遊　文山農場好康加碼送

五倍券、農遊券一日遊　文山農場好康加碼送

新北里長手繪文資導覽遺跡　秘境首推《瑞芳1號隧道》

新北里長手繪文資導覽遺跡　秘境首推《瑞芳1號隧道》

契稅洩端倪　中國人買台灣房偏愛新北、桃園

契稅洩端倪　中國人買台灣房偏愛新北、桃園

19歲軍人撞休旅命危…義消CPR與死神搶命

19歲軍人撞休旅命危…義消CPR與死神搶命

關鍵字：

新北北港朝天宮媽祖台鐵環台

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面