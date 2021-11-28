金山警破「運彩賭博集團」逮2組頭　3個月投注金吸賭資152萬

記者郭世賢／新北報導

新北江姓女子與吳姓男子加入不法運彩賭博集團，對外以國內、外運動賽事為賭博標的，招攬賭客下注收取賭款。金山警分局26日執行搜索，在2人查扣的電腦中，查得賭客下注金高達152萬8000元，將2人依賭博罪嫌函送新北地檢署偵辦。

▲金山警破運彩賭博集團逮2組頭，3個月投注金吸賭資152萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，江女（55歲）、吳男（38歲）擔任某運動賭博網站組頭，2人自今年9月開始經營賭博網站，以國內外的籃球、足球等體育賽事，高出台灣運彩的賠率，吸引賭客下注，每日最高投注金額高達台幣30萬。江、吳供稱，7個月來僅獲取1萬多元的不法報酬，他們因缺錢花用，才替運彩賭博集團收賭款，

數月前金山警分局偵查隊接獲線報，經與刑事警察局偵查第九大隊第二隊、高雄市政府警察局前鎮分局等單位共同蒐證，查出住在蘆洲區55歲江姓女子與38歲吳姓男子擔任不法賭博集團小組頭，專責收取賭款。

▲▼江女、吳男自今年9月開始經營賭博網站，以國內外的籃球、足球等體育賽事。

金山警見時機成熟，報請新北地檢署指揮搜索吳、江2人在蘆洲區住處，扣得2台電腦，分析後瞭解賭博網站7個月下來，進出賭資高達152萬8000元。吳、江2人負責在住處監看賭博網站，若有賭客輸錢便去取款，並從賭客每筆賭輸的款項，回扣4%的報酬。

金山警分局長林詮峰表示，吳、江二人所參與的網路簽賭賠率高，吸引賭客下注，可能衍生詐賭、甚至影響國內賽事公平性，加上賭博網站多為組織犯罪洗錢管道之一，警方破獲網路簽賭網站，等於阻斷不法勢力經濟來源，可收安定社會治安之效。

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