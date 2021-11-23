　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名30多歲吳姓男子，自稱天道盟太陽會成員，曾因違規停車遭社區保全人員勸導，涉嫌糾眾毆打保全。警方另查出吳男因財務糾紛，涉嫌糾眾攜械談判滋事，蒐證後逮捕吳男等5人，偵詢後依違反組織犯罪防制條例及刑法傷害、妨害自由罪嫌，將全案移送基隆地檢署偵辦，吳男被檢方聲押獲准。

▲基隆男社區訪友違規停車 竟聚眾毆打保全遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲逮捕現場查獲毒品安非他命及槍枝組件等證物。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警四分局偵查隊接獲線報，30多歲吳男對外自稱是天道盟太陽會幫派成員，今年初他到中山區某社區找友人，因違規停車不滿社區保全勸導，竟召集不法份子聚眾到場，毆打社區保全人員。

基隆警第四分局偵查隊獲報後，經擴大調查，吳男今年也因財務糾紛，糾眾攜械滋事與對方談判，案經偵蒐11月19日逮捕吳男等5人到案，並於逮捕現場查獲毒品安非他命及槍枝組件等證物，全案以組織犯罪防制條例、傷害及妨害自由等罪，移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆男社區訪友違規停車 竟聚眾毆打保全遭法辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲30多歲吳男對外自稱是天道盟太陽會幫派成員。

基隆警第四分局表示，為淨化轄區治安，落實內政部警政署「掃黑、肅槍、打詐、緝毒」重要政策，積極追查轄內暴力案件，掃蕩黑幫，對於想惹事生非、藉事滋端的不肖份子絕不寬待，一定逮到你！！

【更多新聞】

快訊／基隆八斗子岸際驚見女浮屍！　紫內衣+內褲身分待查

快訊／機車猛撞捲入車底「血跡滿地」　女騎士送醫搶救仍不治

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
夫妻YouTuber疑爆婚變！影片全刪光　粉專也消失
陳文茜肺腺癌手術「沒好轉」！　揭恐怖症狀：發病如失智老人
快訊／侯友宜父親逝世　享耆壽93歲
《茶金》4萬換1塊背離史實！　公視道歉了
增2人接種疫苗後死亡！　全都是打「這廠牌」
超商包裹離奇失蹤！　LV皮夾、Apple耳機都不見
第15輪BNT上午先開預約　三小時已120萬人手刀搶
快訊／混打免上平台預約　陳時中：後天起可到合約院所打
把客戶房當自己家！　男房仲帶幼女「偷住」慘了
快訊／本土續+0　今新增7例境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兇槍解密／持罕見阿根廷警配槍犯案　重量輕尺寸小方便藏匿犯案

起底新店帽T槍手！綽號「勇仔」高雄有名小混混　超多前科曝光

航特部空降訓練中心營長、排長　留守竟外出吃薑母鴨遭判刑

鎮長淪綠能蟑螂二度勒索廠商　通霄鎮長陳漢志收賄107萬元起訴

基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

齒模師自動升級牙醫看診　為女病患裝假牙大膽做了這件事

行車糾紛棍棒開打！花蓮警辣椒水+臂盾強力壓制　演練震撼逼真

女碩士勾人夫「登門逼離婚」…嗆正宮：有錢賠不怕告！出庭卻哭窮

超商包裹離奇失蹤！他用這方法搜刮6店　LV皮夾誰的快來認領

跨海緝兇／槍手逃廈門住防疫旅館　刑事局：對岸若通知立即赴陸

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

兇槍解密／持罕見阿根廷警配槍犯案　重量輕尺寸小方便藏匿犯案

起底新店帽T槍手！綽號「勇仔」高雄有名小混混　超多前科曝光

航特部空降訓練中心營長、排長　留守竟外出吃薑母鴨遭判刑

鎮長淪綠能蟑螂二度勒索廠商　通霄鎮長陳漢志收賄107萬元起訴

基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

齒模師自動升級牙醫看診　為女病患裝假牙大膽做了這件事

行車糾紛棍棒開打！花蓮警辣椒水+臂盾強力壓制　演練震撼逼真

女碩士勾人夫「登門逼離婚」…嗆正宮：有錢賠不怕告！出庭卻哭窮

超商包裹離奇失蹤！他用這方法搜刮6店　LV皮夾誰的快來認領

跨海緝兇／槍手逃廈門住防疫旅館　刑事局：對岸若通知立即赴陸

黃偉晉自招有「抖M體質」　自創曲被評「78分」：諧音在罵我？

陳時中曝第3劑準備方向「比照今年」　次世代疫苗問世要等明年下半

美廉社的客人幾乎都穿拖鞋！　「夾縫擴張術」意外找到新商機

【廣編】對抗長期戴口罩肌膚問題　花王Curél聯手專業皮膚科醫師開課

「過敏性休克」30分鐘內恐致死！　上山賞楓遇蜂螫...醫教2招保命

影／蜘蛛人最新「代步工具」靠這台　橫跨482公里拯救紐約

王仁甫季芹6個月YT破10萬　直播抽粉絲辦見面會

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

乞丐「時薪近3000元」！她曝「這節日」最賺：可大撈一筆

密集恐懼症發作！木材夾板爬滿「恐怖粉刺」　專家網友曝元凶

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

猛撞捲入車底　女騎士不治

新店爸在家門口被槍殺　警曝「帽T殺手」是熟人

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

高中儲藏室赫見挖礦場　技佐挖乙太幣竊電4萬度

4槍殺死新店男逃出境　殺手從頭到腳穿名牌

即／35歲重機男自摔　頭滲血趴環東大道

麗寶樂園大型電子看板竟播A片　業者：駭客入侵

新店槍手潛逃飛廈門！變裝衣物脫下送街友

彭文正被通緝第3天　發文自揭「藏匿地點」

8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹

更多熱門

相關新聞

通緝犯站ATM前遭盤查　不爽被上銬聲請提審

通緝犯站ATM前遭盤查　不爽被上銬聲請提審

中正一分局忠孝西路派出所警員，在巡邏時發現銀行前1名男子操作ATM，但是神色緊張、左顧右盼，警員認為可能是「車手」上前盤查，男子見狀想落跑，被警員攔下，發現男子遭通緝，並在他身上查獲安非他命、吸食器以及磅秤等證物。

2男開毒趴叫2傳播妹來助興　金山警查獲新興毒咖啡包

2男開毒趴叫2傳播妹來助興　金山警查獲新興毒咖啡包

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

新店槍手前科累累！　吸毒竊盜賭博全來

新店槍手前科累累！　吸毒竊盜賭博全來

基隆八斗子岸際驚見浮屍　死因身份待查

基隆八斗子岸際驚見浮屍　死因身份待查

關鍵字：

基隆槍械毒品天道盟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

林瑞陽牽深V火辣員工熱舞！張庭站後面「臭臉抱胸」

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面