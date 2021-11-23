基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名30多歲吳姓男子，自稱天道盟太陽會成員，曾因違規停車遭社區保全人員勸導，涉嫌糾眾毆打保全。警方另查出吳男因財務糾紛，涉嫌糾眾攜械談判滋事，蒐證後逮捕吳男等5人，偵詢後依違反組織犯罪防制條例及刑法傷害、妨害自由罪嫌，將全案移送基隆地檢署偵辦，吳男被檢方聲押獲准。

▲逮捕現場查獲毒品安非他命及槍枝組件等證物。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警四分局偵查隊接獲線報，30多歲吳男對外自稱是天道盟太陽會幫派成員，今年初他到中山區某社區找友人，因違規停車不滿社區保全勸導，竟召集不法份子聚眾到場，毆打社區保全人員。

基隆警第四分局偵查隊獲報後，經擴大調查，吳男今年也因財務糾紛，糾眾攜械滋事與對方談判，案經偵蒐11月19日逮捕吳男等5人到案，並於逮捕現場查獲毒品安非他命及槍枝組件等證物，全案以組織犯罪防制條例、傷害及妨害自由等罪，移送基隆地檢署偵辦。

▲30多歲吳男對外自稱是天道盟太陽會幫派成員。

基隆警第四分局表示，為淨化轄區治安，落實內政部警政署「掃黑、肅槍、打詐、緝毒」重要政策，積極追查轄內暴力案件，掃蕩黑幫，對於想惹事生非、藉事滋端的不肖份子絕不寬待，一定逮到你！！

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