醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

▲基隆市警察局第四分局。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第四分局偵查隊劉姓偵查佐今年9月份間，辦理拾獲現金7800元案件時，竟利用職權以他人的身分冒領暗槓全部現金，經失主舉報，警方今（12日）以涉犯貪汙治罪條例、偽造文書罪，函送基隆地檢署偵辦。

今年9月中旬，民眾（失主）不滿被警方開單，酒後到派出所外，將身上現金7800元撒地再撿起，跑進派出所內表示拾獲現金7800元，要警員依規定受理，如不處理就投訴，承辦員警息事寧人，按規定受理，並將遺失現金交偵查隊處理。

承辦劉偵查佐見現金竟起貪念，偽登記遺失身分證的失主、黃女，作為這筆款項的失主，實際上自己領走現金7800元，並將領取通知書寄給拾獲民眾，也就是到派出外撒錢的真正失主，通知他這筆錢已被領走，真失主拿到通知書完全傻眼，直奔派出所反映。

案經警員回報上級長官，整起事件才曝光，分局主動偵辦，經訊問劉偵查佐，劉坦承因承辦警員不在，主動協辦本案，剛好有人拾得黃女的身分證，劉偵查佐就用黃姓民眾的身分證，假裝為現金失主，成功冒領得現金7800元。

據了解，40多歲劉姓偵查佐，從警約25年，月薪大概為8萬多元，其他警員同事得知消息後大感訝異，表示「怎麼會發生這樣的事」。

基隆警第四分局副分局長許耀宏今天表示，劉姓偵查佐於任職期間藉協辦遺失拾得物業務，涉嫌利用職務偽造文書，疑將遺失物占為己有，自認神不知鬼不覺仍遭識破，經由警方主動偵辦，雖將現金7800元還給失主，仍以偽造文書、貪汙治罪條例將他函送法辦，並調離現職。



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