快訊／航跡異常絞網失去動力　船長穿蛙鞋潛水排除卡船底亡

記者郭世賢／基隆報導

海巡署第二（北基）巡防區指揮部於昨（25日）下午7時許獲報，在野柳岬6.1浬發現「豐滿漁」漁船航跡異常，疑似絞網失去動力，船長背潛水裝備下水排除，許久後仍未上船，救難人員下水搜尋，發現船長卡於船底下，已無生命跡象，立即將其遺體搬至上岸，後續由該海巡報請檢察官相驗。

▲漁船航跡異常絞網失去動力，船長穿蛙鞋潛水排除卡船底亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



海巡署第二北基巡防區指揮部於昨（25日）19時49分接獲「勇裕良」漁船通報，於野柳岬6.1浬發現「豐滿漁」漁船航跡異常，經了解，董姓船長（64歲）因失去動力下水排除，許久後仍未上船，第二巡防區立即調派海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊PP-10033巡護船前往現場海域搜尋。



PP-10033巡護船抵達草里外0.6浬，經詢問「豐」船船員表示，船長於25日下午5時許，疑似絞網失去動力，即背潛水裝備下水排除久未上船，PP-10033巡護船立即於現場海域實施搜尋。

「豐」船於26日凌晨由「赤馬16」船拖帶進八斗子漁港，上午協請基隆市救難協會人員下水搜尋，發現船長卡於船底無生命跡象，即將其遺體搬至岸上，後續由該隊報請檢察官辦理相驗事宜。

第一海巡隊表示，為民服務、急難救助是海巡署主要任務，如接獲報案必發揮最大動員能量，力求確保人民生命財產安全；籲請民眾如發現海上危難時，立即撥118海巡服務專線或本隊電話：02-2462-1451。

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