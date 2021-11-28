▲侯友宜林姿妙見證！新北開創新通路，農會超市可買宜蘭優鮮漁獲。新北市長侯友宜（中）、宜蘭縣長林姿妙（右1）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（28日）到板橋區農會活力超市廣場參加蘇澳區漁會「黑鮪魚產季行銷」活動，並與行政院農委會漁業署長張致盛、宜蘭縣長林姿妙見證蘇澳漁會與新北市農會、板橋、汐止、深坑、三峽等5間農會及台北市農會簽署合作意向書，象徵未來兩縣市農漁產運銷深化合作。

國內捕撈黑鮪魚地區，除屏東縣東港鎮，北部就以宜蘭縣蘇澳鎮最著名。黑鮪魚肉質柔嫩鮮美，是高蛋白、低脂、低熱量的優質水產品，富含鉀、磷、維生素B3、B12及DHA、EPA等營養素，適合國人食用。蘇澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存技術處理漁獲，讓黑鮪魚肉質時常保持粉紅鮮嫩、入口即化的最佳狀態。

▲新北市、漁業署及宜蘭縣見證新北市5個農會、台北市農會以及蘇澳漁會簽署合作意向書。

蘇澳區漁會表示，今年5月受疫情影響，全國農漁產銷售通路受阻，宜蘭鄰近最大消費地─新北市將危機化為轉機，首創「美味農業得來速」農產電商平台，發揮農漁會通路價值，提供消費者線上選購優質、新鮮農漁產品，亦增加農漁民收益。因此，希望藉由新北市高消費實力，與新北農會共同合作行銷黑鮪魚及其他優質水產品。

侯友宜指出，市府秉持「先創通路，再開農路」政策精神，很高興見證這次兩縣市農漁會簽署MOU，未來宜蘭的新鮮漁產及水產加工品可在新北農會超市、實體營業據點及網路電商平台上架。

▲板橋農會超市設置蘇澳漁會水產品專櫃。

侯友宜表示，新北市全台最大消費地，人口超過400萬，期待新北市民多多到宜蘭休閒旅遊，體驗在地農村風情，也帶回宜蘭嚴選的農漁產品，也邀請宜蘭鄉親來新北喝好茶、品嚐當季萬里蟹、貢寮鮑。

農業局表示，民眾可上「美味農業得來速」網頁、購買蘇澳漁會的黑鮪魚、水煮鮪魚紅燒菇之鰻、鯖魚腹肉等罐頭系列商品，還有宜蘭海撈鮮蝦─長角鬥士赤蝦製成的「嬌澳蝦餅」、與冬山鄉優質米製成的鬥士蝦乖乖，數量有限，要買要快。

▲宜蘭蘇澳漁會特色魚罐頭黑鮪魚、水煮鮪魚、鯖魚腹肉。



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