▲新北男山區遭虎頭蜂螫傷昏迷，金山警、消協力搶救送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北一名張姓男子24日下午5時許在山區釣魚時，遭虎頭蜂螫傷引發過敏性休克，倒臥於自小貨車上，所幸有路過民眾發現後報警，金山警分局石門分駐所獲報派員趕抵現場，發現男子表情痛苦並安撫傷者，立即通報119將人送往台大醫院金山分院治療，警方並通知家屬前往照料。

24日下午5時許金山警分局石門分駐所獲報，民眾發現1名男子倒臥在貨車旁，表情痛苦萬分。石門分駐所備勤警員江信徵獲報趕抵，發現該名男子遭虎頭蜂螫傷，並立即通報119將人送往台大醫院金山分院治療，再通知家屬前往照料。據了解，遭虎頭蜂螫傷的男子，可能誤入虎頭蜂警戒的領域，不慎遭虎頭蜂螫傷。

金山警分局長林詮峰表示，本轄石門地處郊區常有虎頭蜂巢，於山區從事各項活動時應特別小心，勿驚擾蜂群，如發現蜂群宜朝虎頭蜂飛來的相反方向或上風處，沉穩的離開現場，並建議穿戴表面光滑、淺色的長袖衣帽及運動鞋，避免使用香水、體香劑等，以免招來蜂類。

▲金山警分局長林詮峰表揚優良事蹟同仁們以激勵士氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，金山警分局長林詮峰對於同仁發揮為民服務精神也表示稱許，金山分局轄區雖屬新北市郊，治安相對市區平穩，但也常有為民服務的機會，今年10月迄今迭有同仁搶救自殺民眾，或是竊盜案件短時間內即人贓俱獲追回贓物的優良事蹟，分局也於公開集會時間頒發績優人員表揚狀及獎金，表揚其優良事蹟以激勵士氣。

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