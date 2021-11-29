新北街頭暴力滋事頻傳　三峽警分局長許芳毅親率隊臨檢掃蕩

▲新北街頭暴力滋事頻傳，三峽警分局長許芳毅（中）親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供，下同）



突發中心／新北報導

公權力不容被挑釁！近日國內發生街頭衝突鬥毆、超商店員受害及槍擊案件，引起民眾憂心和社會矚目，嚴重影響社會治安；新北市三峽警分局27日深夜轄內易聚集治安要點及特定場所，執行全面性轄區擴大臨檢，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。

三峽警分局長許芳毅親率隊針對轄內易聚集治安要點及特定場所（如：KTV、釣蝦場、電子遊戲場、網咖及幫派活動處所等易滋事處所），執行全面性轄區擴大臨檢，並於勤務中超商加強巡簽，另結合民力巡守隊全力維護轄區治安及加強超商店員深夜安全，對於噪音車輛、危險駕車違規行為亦加強巡邏取締，以展現警方維護轄內治安及民眾安全之決心。

▲三峽警分局長許芳毅親率隊執行全面性轄區擴大臨檢。

三峽警分局長許芳毅指出，警政署陳家欽署長對連日來發生街頭衝突鬥毆甚至槍擊案件已引起民眾憂心，絕對不能只法辦滋事者而已、需持續追查幕後犯罪唆使者及釐衝突原因、徹底根絶源頭、除惡務盡。

許芳毅表示，夜間或深夜時段發生改裝車輛或超跑競速行為相當重視，認將嚴重妨害社區安寧甚或危害民眾生命財產安全。新北市警察局長黃宗仁局長亦多次表示應展現警察強勢守護治安的決心，期有效打擊不法份子氣焰。

三峽警分局秉持一貫立場，對於暴力滋事案件，定以嚴正執法方式處理，絕不寬貸及姑息，並以第一時間派遣快速打擊警力到場壓制犯罪，對於暴力事件一定會強悍執法嚴辦到底，絕不讓參與分子事後逍遙法外。

▲▼三峽警分局結合民力巡守隊全力維護轄區治安及加強超商店員深夜安全。

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