　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北街頭暴力滋事頻傳　三峽警分局長許芳毅親率隊臨檢掃蕩

▲新北街頭暴力超商攻擊頻傳，三峽警分局長親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲新北街頭暴力滋事頻傳，三峽警分局長許芳毅（中）親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供，下同）

突發中心／新北報導

公權力不容被挑釁！近日國內發生街頭衝突鬥毆、超商店員受害及槍擊案件，引起民眾憂心和社會矚目，嚴重影響社會治安；新北市三峽警分局27日深夜轄內易聚集治安要點及特定場所，執行全面性轄區擴大臨檢，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。

三峽警分局長許芳毅親率隊針對轄內易聚集治安要點及特定場所（如：KTV、釣蝦場、電子遊戲場、網咖及幫派活動處所等易滋事處所），執行全面性轄區擴大臨檢，並於勤務中超商加強巡簽，另結合民力巡守隊全力維護轄區治安及加強超商店員深夜安全，對於噪音車輛、危險駕車違規行為亦加強巡邏取締，以展現警方維護轄內治安及民眾安全之決心。

▲新北街頭暴力超商攻擊頻傳，三峽警分局長親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲三峽警分局長許芳毅親率隊執行全面性轄區擴大臨檢。

三峽警分局長許芳毅指出，警政署陳家欽署長對連日來發生街頭衝突鬥毆甚至槍擊案件已引起民眾憂心，絕對不能只法辦滋事者而已、需持續追查幕後犯罪唆使者及釐衝突原因、徹底根絶源頭、除惡務盡。

許芳毅表示，夜間或深夜時段發生改裝車輛或超跑競速行為相當重視，認將嚴重妨害社區安寧甚或危害民眾生命財產安全。新北市警察局長黃宗仁局長亦多次表示應展現警察強勢守護治安的決心，期有效打擊不法份子氣焰。

三峽警分局秉持一貫立場，對於暴力滋事案件，定以嚴正執法方式處理，絕不寬貸及姑息，並以第一時間派遣快速打擊警力到場壓制犯罪，對於暴力事件一定會強悍執法嚴辦到底，絕不讓參與分子事後逍遙法外。

▲新北街頭暴力超商攻擊頻傳，三峽警分局長親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲▼三峽警分局結合民力巡守隊全力維護轄區治安及加強超商店員深夜安全。

▲新北街頭暴力超商攻擊頻傳，三峽警分局長親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲新北街頭暴力超商攻擊頻傳，三峽警分局長親率隊臨檢掃蕩。（圖／新北市三峽警分局提供）

【更多新聞】

快訊／航跡異常絞網失去動力　船長穿蛙鞋潛水排除卡船底亡

基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
快訊／前啦啦隊國手殺女房東　晚間收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北街頭暴力滋事頻傳　三峽警分局長許芳毅親率隊臨檢掃蕩

新北警「交通執法」三連霸　榮獲交通部金安獎表揚肯定

2021鶯歌藝術季「後藝新生活」　侯友宜與百民眾體驗亂打敲幸福

新北金山3校「舞躍北海岸」　觸動舞蹈靈魂大爆發

侯友宜林姿妙見證！新北開創新通路　農會超市可買宜蘭優鮮漁獲

關懷弱勢公益電影欣賞會　律師簡榮宗：孩子擁有快樂童年

基隆仁愛國小校外參訪派出所　萌童直呼「長大要當警察」

嘉義縣青年領航營　促進青年認識嘉義縣在地文化

嘉義縣社區營造聯合成果展　展現地方特色新亮點

嘉義市新住民人數5千餘人　黃敏惠：來嘉就是一家人

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

張震入行30年封金馬影帝！上台率性：都沒有準備　感性謝家人...「希望姥姥看到我拿獎」

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

婁峻碩打氣喊話：你們人比歌紅...　關韶文焦凡凡超鬧後台「要逼瘋他XD」

新北街頭暴力滋事頻傳　三峽警分局長許芳毅親率隊臨檢掃蕩

新北警「交通執法」三連霸　榮獲交通部金安獎表揚肯定

2021鶯歌藝術季「後藝新生活」　侯友宜與百民眾體驗亂打敲幸福

新北金山3校「舞躍北海岸」　觸動舞蹈靈魂大爆發

侯友宜林姿妙見證！新北開創新通路　農會超市可買宜蘭優鮮漁獲

關懷弱勢公益電影欣賞會　律師簡榮宗：孩子擁有快樂童年

基隆仁愛國小校外參訪派出所　萌童直呼「長大要當警察」

嘉義縣青年領航營　促進青年認識嘉義縣在地文化

嘉義縣社區營造聯合成果展　展現地方特色新亮點

嘉義市新住民人數5千餘人　黃敏惠：來嘉就是一家人

高雄富明國際xTGF登頂總冠軍　取得FIBA3X3大師賽參賽權

台灣盃國際自由車電競賽落幕　黃亭茵將季軍留在台灣

日媒：美日擬1月舉行「2加2會談」　議題涵蓋台海局勢

早餐店雞蛋突爆炸！他撥殼被「噴滿臉」崩潰：頭髮上都是

澳洲總理震怒擬立法　再亂霸凌…將逼社交平台公開酸民身分

印度神童警告！「4國家疫情警報響了」　恐怖Omicron全球蔓延中

沒讓直行車！信義區市府站Uber相撞　女駕駛送醫　乘客嚇氣喘發作

不爽下樓取餐！年輕妹拿奶茶「狂灑保全外送員」：中國都能送上樓

張清芳時隔6年公開演出…獻唱金馬「全因江蕙」！　1句話說服她

新北街頭暴力滋事頻傳　三峽警分局長許芳毅親率隊臨檢掃蕩

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

地方熱門新聞

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

新北街頭暴力滋事頻傳　三峽警分局長親率隊臨檢掃蕩

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

新北金山3校舞躍北海岸　觸動舞蹈靈魂

台中警方挽袖捐血　驚見明星臉「奇皇后」河智苑、港星古天樂

嘉義區監理所舉發3件計程車不按跳表收費

北得拉曼山遊客爆量　部落醞釀12/6封山封路

桃園電動機車補助再加碼　五倍券再放大

水仙宮「欽點五毒大神陣」　迎王遶境3大禁忌

追查竊盜案收贓業者踢到鐵板

2021鶯歌藝術季　侯友宜與百民眾體驗亂打

嘉義縣社區營造聯合成果展　展現地方新亮點

桃警超商用餐　教店員怎麼用辣椒水

朴子牛挑灣老幼攜手演出在地故事

更多熱門

相關新聞

新北男遭虎頭蜂螫傷昏迷　金山警消搶救送醫

新北男遭虎頭蜂螫傷昏迷　金山警消搶救送醫

新北一名張姓男子24日下午5時許在山區釣魚時，遭虎頭蜂螫傷引發過敏性休克，倒臥於自小貨車上，所幸有路過民眾發現後報警，石門分駐所備勤警員江信徵獲報趕抵現場並安撫傷者，立即通報119將人送往台大醫院金山分院治療。

2021鶯歌藝術季　侯友宜與百民眾體驗亂打

2021鶯歌藝術季　侯友宜與百民眾體驗亂打

車停放家前路旁　天窗慘遭人踩碎

車停放家前路旁　天窗慘遭人踩碎

警破運彩賭博集團　投注金賭資152萬

警破運彩賭博集團　投注金賭資152萬

新北金山3校舞躍北海岸　觸動舞蹈靈魂

新北金山3校舞躍北海岸　觸動舞蹈靈魂

關鍵字：

新北防飆酒駕臨檢噪音警察

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

汪小菲道歉黑人…「和范范是好姐妹」陸網怒：劃清界線！

趕快關閉！網曝iPhone藏「這危險功能」　恐侵害隱私權

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

打運將退出演藝圈6年！　Makiyo曝丫子「慘痛近況」

竹科女26歲還沒嫁！媽媽急了：娶她送豪宅

海外網購必知 「預先委任」制12月逐步上路

謝忻雨夜受困山上！蹲路邊崩潰哭了：我好想回家

強度近大陸冷氣團！這天急凍北台灣剩10度

「ATM只領1千元」他秒猜學生　一票人打臉

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面