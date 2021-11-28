全力捍衛公投！　朱立倫宣布12／17夜宿自由廣場

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

「反萊豬」和「珍愛藻礁」等攸關食安和環保4大公投將於12月18日正式投票。國民黨主席朱立倫28日受訪時表示，12月12日會跟民間團體一起在凱道總會師，12月17日會在自由廣場，當天為了捍衛台灣的民主、公投，會在那邊守夜。

朱立倫表示，國民黨推動的「反萊豬」和「公投綁大選」，以及民間推動「珍愛藻礁」和「重啟核四」，會全力協助跟支持。

朱立倫也抨擊，民進黨動用府院黨各種資源，透過各種的方式，來製造很多假消息、假新聞，譬如藻礁的議題，明明是破壞藻礁，民間團體都已經講得非常清楚了，今天又要製造一個假象，我們會在最後的一個過程當中呼籲，所有環保的團體、愛台灣的民眾站出來。

根據國民黨規劃，12月17日造勢晚會於當天下午6點開始，包括前總統馬英九等黨內大咖都會邀請參加，展現泛藍大團結，造勢活動到晚間10點結束，然後現場將轉為夜宿活動，並採取線上直播宣講。

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