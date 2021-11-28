林奕華樂觀預估年底公投結果　「極可能4比0完封政府」

▲國民黨立委林奕華宣講公投「四個同意、人民勝利」。（圖／林奕華辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

4大公投案將於12月18日投票，國民黨立委林奕華28日表示，民眾的眼睛是雪亮的，看到執政的民進黨又是動員又是發便當，但是對扭轉目前公投劣勢的效果，其實非常有限，她樂觀預估年底公投的結果，「極有可能是人民以4比0完封政府」。

林奕華與台北市議會議長陳錦祥28日偕同大安、文山區6位國民黨籍市議員、戰鬥藍召集人趙少康及國民黨青年民主戰隊，分別於白蘭市場、成功市場、通化市場、興德市場、景美市場、木柵市場、木新市場等7處公有市場，同步宣講公投「四個同意、人民勝利」。

林奕華表示，隨著越來越接近年底的公投日，民眾對四項公投討論的熱度也隨之加溫，尤其在農委會主委陳吉仲失言風波後，各地民眾認同四個都同意的比例，普遍大幅提升，她樂觀地預估年底公投的結果，「極有可能是人民以4比0完封政府」。

林奕華強調，公投不是藍綠對決，也不涉及政權輪替，大多數的民眾只是對政府的食安、環保政策表達憂慮，但民進黨偏偏就要拉高成政黨對決、鋪天蓋地透過似是而非的論述企圖洗腦民眾。

不過，林奕華也說，隨著網路資訊的發達，以及官員各種違反行政中立的行為與誇張不實的言論，反而引起民意巨大的反彈，成為最佳公投同意票的催票員。

林奕華舉例，以反萊豬跟公投綁大選兩案公投為例，明明公投案就是反萊豬，民進黨卻惡意扭曲成反美豬，所有的民進黨公職人員也迴避自己挺萊豬的事實，根本是低估人民的智慧。

林奕華再指，公投綁大選更是民進黨過去在野時期的主張，台灣所有舉辦過的公投，都是人民對政府政策進行複決式公投，只因為2018年民進黨於地方選舉大敗，就利用國會多數，粗暴地沒收公民複決的權利。

林奕華批評，民進黨為了達成修憲、毀憲的目的，又主張修憲複決必須綁大選，顯然在公投綁大選上又是雙標，「有利民進黨就綁大選，不利民進黨就不能綁大選」。

林奕華認為，民眾的眼睛是雪亮的，看到執政的民進黨又是動員又是發便當，但是對扭轉目前公投劣勢的效果，其實非常有限，反倒是國民黨利用走入人群，近距離溝通的方式，反而獲得廣大民意的迴響。

林奕華呼籲所有國人，在12月18日踴躍出門投下同意票，唯有人民自己做主，具體用選票推翻錯誤的政策，政府才會真正重視民意，健康不能交易、環境不能破壞、民權不能沒收、供電不能不穩定，「四個都同意，人民大勝利」。