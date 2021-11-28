公投護藻礁棄褐能源　環團12／11發起遊行兵臨民進黨部

▲環團12/11發起遊行，兵臨民進黨部。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

記者許敏溶／台北報導

四大公投將在12月18日投票，為爭取民眾蓋藻礁公投同意票，台灣健康空氣行動聯盟與藻礁公投行動聯盟等環保團體，今（28日）宣布將在公投前黃金週末的12月11日舉辦「藻礁蓋同意、非褐護家園」遊行，並將民進黨前作為遊行起點與終點，呼籲藉著這次能源轉型，脫離燃煤等褐色能源，在2050年達到淨零碳排。

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▲環團宣布12/11發起遊行，兵臨民進黨部。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

隨著公投日期越來越接近，支持與反對團體的行動也開始加溫，而公投第20案的為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」支持遷移的藻礁公投行動聯盟與台灣健康空氣行動聯盟等團體，今早召開記者會，宣布在12月11日舉辦「藻礁蓋同意、非褐護家園」遊行，透過兵臨民進黨部方式，與民進黨正面對決。

▼環團宣布12/11發起遊行兵臨民進黨部。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，這次遊行集合地點為北市民進黨部前的中央藝文公園，也是中南部反空污團體和藻礁公投推動聯盟連袂號召上街頭的遊行起點和終點，訴求就是揚棄燃煤等「褐色」能源，並蓋下同意三接遷離大潭藻礁的同意票。

▼葉光芃說明12/11遊行路線與內容。（圖／記者許敏溶攝）

葉光芃進一步分析，全灣不是只有大潭能蓋接收站，其他地方都可以蓋，而過去大家主張「非核家園」，這次應該是非「褐」家園，因為台灣過去都使用燃油、天然氣褐色能源，還使用燃煤帶動台灣工業，天然氣無法讓台灣邁向2050淨零碳排的褐色能源，希望藉著這次能源轉型，脫離褐色能源，台灣揚棄這個褐色生活，才能在2050年達到淨零碳排。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政失望表示，三天前，總統蔡英文在大潭三接工地現場，站在底下是被棧橋工程破壞的藻礁處說：「三接沒有蓋在藻礁上」，這是公然施放假消息，也是睜眼說瞎話，而且藻礁公投是由民間團體發起，但執政的民進黨顯然怕輸，也不尊重民意，不斷散佈「公投是國民黨來亂的」訊息，目的是操作藍綠對決，這種用錯誤訊息腦洗民眾的作法若得逞，只有助長以後對環境、人權更肆意的破壞。

中研院氣候專家汪中和指出，天然氣的主要成分是甲烷，生命週期只有12年，但甲烷的全球暖化潛能是二氧化碳的25倍，若考量甲烷的洩漏，天然氣開採使用的排碳量高於燃煤及柴油，而且使用天然氣發電不僅昂貴，更是危險與骯髒。