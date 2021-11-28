朱立倫談金馬獨漏《時代革命》　許智傑諷：只能稱他為「軟腳倫」

▲國民黨主席朱立倫談金馬獎遭網友砲轟。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者林銘翰／台北報導

第58屆金馬獎順利落幕，國民黨主席朱立倫也在臉書發文，一一點名得獎作品，卻通篇未提及獲得最佳紀錄片、記錄反送中運動的香港電影《時代革命》，引起網友湧入留言砲轟，民進黨立委許智傑表示，朱立倫碰到中國就腿軟，只能稱他為「軟腳倫」。

朱立倫27日深夜在臉書發文，一一點名得獎作品，並感謝金馬獎、所有的電影人，通篇貼文卻未提及香港電影《時代革命》，引起網友湧入留言砲轟，批評朱立倫「還沒選上黨主席前敢聲援香港，現在卻連最佳紀錄片都隻字未提！」、「最佳紀錄片不提嗎？是不屑紀錄片還是不敢說呢？」

對此，許智傑28日受訪時表示，朱立倫碰到中國就腿軟，只想蹭金馬獎的熱度，就是不敢提香港《時代革命》紀錄片，只能稱他為「軟腳倫」。

國民黨文傳會主委凌濤則回應，這篇文主要是表達日前觀看已故導演李行的紀錄片《行影．不離》的感觸，以及表達李行的敬意，因此沒有特別點出得獎的所有作品，包括反送中紀錄片《時代革命》，以及好多其他的作品值得大家讚賞，就不一一列出，希望大家一起繼續支持金馬獎，保持對電影的興趣與熱情。

事實上，《時代革命》片中記錄2019年夏天開始的香港連串示威運動的過程，涵蓋佔領立法會、721元朗襲擊、香港理工大學衝突等關鍵事件。

整部電影從2019年3月的反修例運動起始，2020月7月的港區《國安法》實施為終，以「整場運動」為主軸，並由示威運動中7組不同示威者的視角，呈現運動的背景和參與者的個人經驗。

《時代革命》前後歷時約兩年的拍攝與製作，全程都在保密之中進行，2021年7月坎城影展在閉幕前一天，才以突襲式的特別放映播出。影片中出現的受訪者多數皆隱藏身分，製作團隊中除導演周冠威外，所有劇組人員都使用匿名。