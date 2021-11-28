點名新北是公投破口　黃士修：不利侯友宜連任或參選總統

▲黃士修。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

重啟核四公投領銜人黃士修日前在藍營群組點名新北市長侯友宜，這場公投「新北市是最大破口，侯友宜會讓全線潰堤」。黃士修今（28日）受訪時再度向侯友宜喊話，如果這次公投因為新北市落敗，不利侯友宜連任或參選總統。

黃士修在藍營內部群組分析，民進黨動員有效，重啟核四公投支持度與8個月前相比，已遭逆轉，而這場公投「新北市是最大破口，侯友宜會讓全線潰堤」，侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結。

黃士修今（28日）上午出席奔騰講堂第22講「核四公投案－正義的對決」時受訪進一步表示，根據美麗島電報11月的民調，新北市是四個公投的最大破口，民進黨單點突破，從3月份民調來看，原本新北支持核四比較多，台北市支持核四比較少，但8個月後新北市大逆轉，台北市已經追平，「我認為這跟兩位市長表態可能有些關係」。

黃士修指出，柯文哲個人反核四，卻一再強調沒配套措施，因此，台北市民支持核四和不支持核四已經打平，而新北市因為侯友宜有疑慮，加上新北市中間偏綠的群眾積極表態，導致新北市產生非常大的破口。

黃士修認為，就政治上考量，如果這次公投因為新北市的關係導致落敗，這會成為歷史上的一筆，在2022年的侯友宜市長的連任，甚至2024，雖然不確定有沒有志參選總統，但都會是非常不利的影響，無論是為了國家的公益，還是為了個人政治的前途，侯友宜應該好好表態，對於核四議題可以有更科學、更理性的看法。

對於侯友宜在意的核廢料問題，黃士修表示，過去強調過多次，國內外都有技術可以處理，可以保證新北市絕對不會因為核廢料的問題困擾侯友宜，希望侯友宜清楚告訴大家，所謂核廢料的處理，是要怎麼處理，「我相信我們都有能力來回答、來保證」。