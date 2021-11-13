懶人包／四大公投怎麼投　主文重點、正反意見、各黨立場一次看

▲12月18日將舉行公投。（示意圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

四大公投將於12月18日舉行投票，中選會自11月13日起至12月11日期間，針對「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「護藻礁」四項議題，各辦理五場意見發表會。正反陣營近期已展開論述爭取支持，首場說明會將於13日登場，《東森新媒體ETtoday》整理本次公投重點、正反方意見、各政黨立場，帶您快速了解。

★四項公投主文

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

提案人：黃士修

正方／同意

1.2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。

2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。

3.重啟核四不需六年，二年內可放燃料發電，三年內做完熱測試就可商轉。

4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

反方／不同意

1.核四無重啟可能性，核廢料處置問題無法取得社會共識。

2.核四重啟初估需N+6~7年。

3.核四承攬商團隊已解散，修約談判困難度很高。

4.需確保核四廠地質條件安全無虞。

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

提案人：林為洲

正方／同意

1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。

2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。

3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。

4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。

5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

反方／不同意

1.基於國際貿易平等互惠，全球已有101個國家開放含有萊克多巴胺豬肉進口。

2.進口豬肉資訊公開透明，萊豬流向全程追蹤。

3.比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地，國人優先選擇台灣豬。

4.依照相關法規、國際標準、科學風險評估訂定安全容許量。

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

提案人：江啟臣

正方／同意

1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性。

2.公投綁大選可大幅降低行政成本。

3.促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

反方／不同意

1.公投與選舉脫勾，公投議題可有效進行社會溝通及理性辯論，使公民投票結果展現真正民意。

2.固定公民投票日期， 且定期舉行公投， 有利人民參與，確保投票結果具有民主正當性。

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

提案人：潘忠政

正方／同意

1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。

2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。

3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。

4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

反方／不同意

1.第三天然氣接收站站址為桃園觀塘工業區港，可就近供氣給大潭電廠，達成111年供氣目標，為能源轉型政策之關鍵基礎設施。

2.中油公司保留觀塘自然海岸，並對大潭藻礁生態系進行環境維護及生態監測，善盡企業社會責任。

3.第三接收站採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態。

★各政黨立場

民進黨：四個不同意

國民黨：四個同意

民眾黨：二個同意（反萊豬、、護藻礁）、兩個不同意（重啟核四、公投綁大選）

時代力量：三個同意（反萊豬、公投綁大選、護藻礁）、一個不同意（重啟核四）

★公投說明會時程

中選會自11月13日、18日、24日，以及12月2日、11日間共辦理5場意見發表會，總計20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，並同步於中選會網站直播。

▲中選會公布20場公投意見發表會時程及正反方代表。（圖／中選會提供）



★公投約束力

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重行提出。

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