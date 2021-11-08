快訊／公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選

▲公投票匭。（示意圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

全國性公民投票將於12月18日舉行投票，中選會提供投開票所地點線上查詢，民眾即日起可透過「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。因公投年齡下降至18歲，此次具投票權人多達1988萬人，比2020年總統大選投票人數（1931萬人）還多。

中選會說明，「我要去哪投票」是透過戶籍地址查詢投開票所地點，結合Google Map地圖搜尋功能，標示投開票所地點所在地，讓民眾一目瞭然如何前往投開票所。

此外，民眾也可在12月13日至18日至內政部網站點選「110年全國性公民投票投票所地點查詢」，以國民身分證字號、生日，查詢有無投票權及投票所地點。

中選會表示，110年全國性公民投票原定投票日期為110年8月28日，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，改定於12月18日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日8月28日有投票權資格之投票權人為限。又依公民投票法第24條準用公職人員選舉罷免法第20條規定，已編入投票權人名冊之投票權人於110年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所投票。

中選會呼籲，民眾進入投票所前，請先瞭解各公民投票案相關內容，事前審慎考量，進入投票所即可立即決定要投同意或不同意，以加快圈票速度。

中選會也說，為使正、反雙方相關資訊公開透明，完整呈現各種主張之利弊得失，使民眾能在獲得充分資訊情形下審慎對於公共事務表達意見並進行投票，中選會自11月13日起至12月11日，為各公投案於全國性無線電視頻道舉辦5場意見發表會(每案5場，4案共計20場)，並同步於中選會網站直播；此外，中選會也編印公投公報電子書，民眾可以透過電腦或手機瞭解每一公民投票案之主文、理由書及政府機關意見書等資訊。

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