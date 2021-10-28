　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光

▲▼8/31全台高中小學開學。開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測，學生進入班級後以漂白水擦拭桌椅窗台置物櫃，落實新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲滿18歲的高中生，可參與2021年的公投。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，根據中選會8月8日完成造冊的統計，今年投票權人數初步估算1988萬2378人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約498萬票。另依內政部戶政司7月底戶籍統計資料，18、19歲人數共48萬2236人，這些人將是公投年齡從20歲調降至18歲以來受惠的首投族。

今年12月18日舉行的4大公投，內容分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。根據《公民投票法》規定，投票結果中，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過。

全國各地戶政事務所已於2021年8月8日完成投票權人名冊之編造作業，根據中選會初步統計，今年全國性公投投票權人總數1988萬2378人，其中男性976萬1319人，女性1012萬1059人。

若依照《公民投票法》中「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約為498萬票，亦即4大公投案皆達到498萬張同意票，才算過關。

立法2017年三讀通過《公民投票法》部分條文修正案，公投的年齡限制則從20歲降至18歲。依內政部戶政司今年7月底戶籍統計資料，18、19歲人數共48萬2236人，這些人將是公投年齡從20歲調降至18歲以來受惠的首投族。

在投票資格部分，依規定國民須年滿18歲、未受監護宣告，並在各直轄市、縣市繼續居住6個月以上，才符合公民投票投票權人的資格。2021年全國性公民投票案，依中選會說明，投票日期雖有變更，民眾仍須在原定投票日8月28日前具有投票權資格，才能參加這次公投。

中選會副主委陳朝建表示，中選會依法將於2021年12月14日前再公告確定的投票權人人數。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
國內首例！特斯拉售價腰斬7車主怒被當盤子　求償1091萬結局
快訊／太空人轟垮勇士！世界大賽扳成1:1
今入夜「氣溫狂跌10°C」　這天起北台灣又迎雨
快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩　八大逐步解封
加碼券神中1500元　5組強運號碼曝光
快訊／全國軍公教調薪4%　蘇貞昌正式拍板
男花百萬包養「爆乳俏護士」！　最後慘遭多人虐死
快訊／大眾運輸「飲食禁令」11／2起解除！　可脫口罩吃飯
新店男和妻吵架隨機捅死騎士　判賠1600萬
快訊／動滋券獎號出爐！　10組幸運兒爽獲500元
台中女打AZ後腳踝痛　住院21天離世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市28億疫苗採購買BNT、莫德納？　黃珊珊：是的已跟藥廠聯繫

華爾街日報稱國軍都在掃地割草　邱國正：居家也要整理

快訊／公投說明會挨轟政治入校園　民進黨：報名者眾另覓空曠場地

獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光

快訊／蘇貞昌裁示：1102起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

被建議選台大校長「蔡英文不敢卡」　柯文哲：很好笑！回去考慮看看

快訊／ 蘇貞昌正式拍板　全國軍公教明年調薪4%

羅智強送「藍色睡袋」邀夜宿凱道宣傳公投　柯文哲秒拒絕：太辛苦了⋯

民進黨立委點名朱立倫回答「核廢料放哪？」　 侯友宜：這是執政黨責任

出戰贏回中二立委？　林靜儀：尊重基進夥伴和民進黨中央評估

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

北市28億疫苗採購買BNT、莫德納？　黃珊珊：是的已跟藥廠聯繫

華爾街日報稱國軍都在掃地割草　邱國正：居家也要整理

快訊／公投說明會挨轟政治入校園　民進黨：報名者眾另覓空曠場地

獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光

快訊／蘇貞昌裁示：1102起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

被建議選台大校長「蔡英文不敢卡」　柯文哲：很好笑！回去考慮看看

快訊／ 蘇貞昌正式拍板　全國軍公教明年調薪4%

羅智強送「藍色睡袋」邀夜宿凱道宣傳公投　柯文哲秒拒絕：太辛苦了⋯

民進黨立委點名朱立倫回答「核廢料放哪？」　 侯友宜：這是執政黨責任

出戰贏回中二立委？　林靜儀：尊重基進夥伴和民進黨中央評估

麗茲Liz自爆：喜歡李㼈這一型　側身炸渾圓半球...網驚：太誘人

線上旅展開賣！老爺2999元住宿券享「住1晚送1晚」　住套房送露營車

iPhone被盜？快檢查「5個跡象」　達人分享復原密鑰救帳號

國內首例！特斯拉售價腰斬7車主怒被當盤子　求償1091萬結局曝

是否邀台參與民主峰會？　美國務院正面回應

送貨司機3句不知道感動2千人　一台車連續發動一週忙翻仍挨罵

獨立堅毅期望自己成為父親的支柱　光華桂翊雅獲全國孝行楷模

「暮光女」香奈兒露肚裝上身　馬甲線炸裂吸睛

只差2小時！媽媽工作回家　目睹3幼孩屍體漂浮在家門口集水箱

桃園阿北想匯28萬投資｢代償卡債分紅｣　警一句話嚇醒他

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

快訊／ 蘇貞昌正式拍板　全國軍公教明年調薪4%

他成綠營罷免目標？　羅智強：反對「雙標式」修門檻

快訊／蘇貞昌裁示：1102起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

美脫口秀介紹台灣　立委英文解答「台灣人要什麼」

即／否認顏莉敏出戰補選　顏清標「成功不必在顏家」

馬英九三中案無罪　他反問朱立倫出價15億

朱立倫岳父怨三中案不公　痛譙馬英九信函曝光

蔡英文：若中侵台相信美國會伸出援手

卓冠廷：侯友宜別被國民黨操作公投綁架

陳宗彥問大陸是哪國爆紅！陳時中冷回2句

快訊／三中案獲判無罪　馬英九6聲明：看清蔡英文政治追殺

軍公教調薪逾3%　蘇貞昌今拍板

蘇貞昌發文　感謝日本贈420萬劑

更多熱門

相關新聞

羅智強邀夜宿凱道1天　柯文哲拒絕

羅智強邀夜宿凱道1天　柯文哲拒絕

為迎戰12月18日的4大公投，國民黨將由台北市議員、國民黨副秘書長羅智強領軍，於30日開始夜宿凱道49天，但卻被身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲於27日質疑，把凱道當露營區。羅智強28日送上柯文哲一個藍色睡袋，並邀請對方一同去夜宿凱道1天，但遭到柯文哲拒絕。

獨／藍綠決戰12/18　4大公投過關門檻估「498萬票」

獨／藍綠決戰12/18　4大公投過關門檻估「498萬票」

蔡英文、賴清德週末兵分二路　桃園、屏東啟動公投說明

蔡英文、賴清德週末兵分二路　桃園、屏東啟動公投說明

賴清德31日赴屏東公投說明會　「全力阻止惡鬥」

賴清德31日赴屏東公投說明會　「全力阻止惡鬥」

蔡英文公投4不同意　柯：別期待台人失憶

蔡英文公投4不同意　柯：別期待台人失憶

關鍵字：

公投首投族

讀者迴響

熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

女偶像當小三「20天開房16次」！

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

陳為民傻交出提款卡！遭「演藝圈大哥」盜領130萬

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面