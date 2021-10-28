獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光

▲滿18歲的高中生，可參與2021年的公投。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，根據中選會8月8日完成造冊的統計，今年投票權人數初步估算1988萬2378人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約498萬票。另依內政部戶政司7月底戶籍統計資料，18、19歲人數共48萬2236人，這些人將是公投年齡從20歲調降至18歲以來受惠的首投族。

今年12月18日舉行的4大公投，內容分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。根據《公民投票法》規定，投票結果中，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過。

全國各地戶政事務所已於2021年8月8日完成投票權人名冊之編造作業，根據中選會初步統計，今年全國性公投投票權人總數1988萬2378人，其中男性976萬1319人，女性1012萬1059人。

若依照《公民投票法》中「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約為498萬票，亦即4大公投案皆達到498萬張同意票，才算過關。

立法2017年三讀通過《公民投票法》部分條文修正案，公投的年齡限制則從20歲降至18歲。依內政部戶政司今年7月底戶籍統計資料，18、19歲人數共48萬2236人，這些人將是公投年齡從20歲調降至18歲以來受惠的首投族。

在投票資格部分，依規定國民須年滿18歲、未受監護宣告，並在各直轄市、縣市繼續居住6個月以上，才符合公民投票投票權人的資格。2021年全國性公民投票案，依中選會說明，投票日期雖有變更，民眾仍須在原定投票日8月28日前具有投票權資格，才能參加這次公投。

中選會副主委陳朝建表示，中選會依法將於2021年12月14日前再公告確定的投票權人人數。