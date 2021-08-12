拒絕打疫苗！家人一起吃飯確診　男一周內爸媽弟弟全家染疫身亡

Francis Goncalves lost his brother, father and mother within a weekhttps://t.co/YAlqq884Ww — BBC Wales News (@BBCWalesNews) August 9, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯一名男子因為全家人深信陰謀論而拒打疫苗，沒想到父母、哥哥後來全都確診，並接連在一周內死亡，瞬間痛失家人的他現在決定挺身呼籲大眾快去打疫苗，「政府沒有理由要用接種疫苗的方式來傷害你，不打反而會付出生命代價」。

居住在卡地夫市(Cardiff)的43歲男子岡薩爾維斯(Francis Goncalves)表示，他近來一口氣痛失住在葡萄牙的3名家人，分別是73歲父親巴茲爾(Basil)、65歲母親夏梅(Charmagne)與40歲弟弟沙烏爾(Shaul)，3人因為深信打疫苗對人體有害等陰謀論而不願意接種。

岡薩爾維斯懷疑，父親可能是去醫院治療腎結石時不小心感染，3人周末一起用餐後便身體不舒服送醫，他因為在等待病毒檢測結果無法返鄉，突然接到弟弟身亡的消息，父親則於上月20日病逝，母親4天後也跟著身亡。

岡薩爾維斯表示，弟弟死亡的消息最讓他錯愕，因為對方是他所認識最健康的人，「如果他沒在健身房運動，就會去散步，已經15年沒喝過酒，飲食也只吃植物性食物」，相信家人當初如果有打疫苗的話就不會失去生命，「他們陷入大量的疫苗負面宣傳中，這些宣傳會誘使那些害怕的人掉入陷阱」。

▼家人一起吃飯造成群聚感染。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）