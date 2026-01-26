快訊／桃園藝文特區墜樓案！　1女「穿紅衣」社區墜落明顯死亡

▲桃園藝文特區墜樓案，紅衣婦明顯死亡。（圖／翻攝自臉書桃園大小事）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市藝文特區26日發生墜樓事件！一名年約50多歲婦人因不明原因身穿紅衣從大樓墜落，民眾發現後，趕緊報警處理，但人已明顯死亡，據了解，婦人為該社區住戶，因事發當時家人仍在睡夢中，因此事件發生當下並無人發現，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995