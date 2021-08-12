「接種疫苗」宣傳片神洗腦　網友：土味十足，頭皮都麻了

記者魏有德／綜合報導

「特大好消息！打疫苗了！打疫苗了！」四川瀘州近日推出一則復古風的「新冠疫苗接種」宣傳片，採用的廣告詞和配音皆是上個世代的「洗腦式」電視賣藥廣告手法，推出後反而引起廣大迴響。不少網友表示，「太魔性了！」；「很洗腦，要求電視台滾動播放」；「土味十足啊，頭皮都發麻了！」

▲四川瀘州疫苗接種宣傳片獲得廣大迴響。（圖／翻攝瀘州市人民醫院微信）

據了解，四川瀘州市為響應大陸官方推動12至17歲青少年施打疫苗的政策，推出一則「土味十足」的宣傳片。宣傳片中一開始便是中年男子極具魔性的磁性嗓音高喊，「好消息！特大好消息！打疫苗了...」緊接著，片中安排家長帶著小孩現身說法，如同賣藥廣告般說明接種疫苗的個人體驗。

▲疫苗接種宣傳片採復古電視賣藥廣告模式呈現。（圖／翻攝瀘州市人民醫院微信）

宣傳片強調，疫苗是「百分百正品行貨、沒有中間商賺差價、打到就是賺到！」讓不少人看到直接笑噴。最後，宣傳片還引進時下年輕人最流行的王者榮耀手遊、火影忍者話題，甚至秀出一名男同學打完疫苗可以直接變身同儕裡的白雪公主，記憶點十足。

▲宣傳片內還安排家長帶小孩現身說法的橋段。（圖／翻攝瀘州市人民醫院微信）

宣傳片一出，立刻在大陸微博瘋傳，甚至連官媒《央視》也主動轉發。對於這則宣傳片成功吸睛，有網友評論指出，「土到極致就是潮」，也有人認為，「事實證明這廣告洗腦很成功，最土的是最經典的。」