沒在怕染疫！女進超市忘情狂舔　噁心片瘋傳：用細菌增加抵抗力





▲女子影片引來網友批評。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，卻還是有許多民眾鐵齒認為自己不會染疫，美國科羅拉多州一名女子近來便在超市拍片，只見她進門後四處狂舔物品，連購物車手把和門把都不放過，超噁行為讓影片在網路上瘋傳。

國外媒體報導，擁有上萬粉絲的女子梅舒克(Jodie Meschuk)，近來在Instagram上宣稱，「多接觸細菌可以增強人體對哮喘和過敏抵抗力，微生物有助消化」，還拍攝噁心影片宣傳她的錯誤觀念。

影片中可看到，梅舒克身邊帶著兒子進入超市後，便開始狂舔超市內所有物品，除了舔手上購物袋和購物車，還去舔了放著啤酒的冷藏櫃門把，舔完還告訴粉絲，就算疫情也要活得自由。

影片發表後立即引來大批網友批評，許多人除了大罵噁心，還認為她的行為根本就是在教壞小孩，「她在小孩面前這樣做？還真是好榜樣」、「好愚蠢的人，怎麼會有這麼可怕的媽媽」。原始影片後來雖然被刪除，不過已被網友存檔，相關影像仍然在網上流傳。