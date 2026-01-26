　
國際

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲紀思道示警，若台灣一旦失守，將是美國政治、軍事、經濟影響力的「巨大挫敗」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

紐約時報專欄作家紀思道近日撰文示警，美國總統川普對格陵蘭領土展現出極大興趣，卻忽略了真正攸關美國核心利益、太平洋上至關重要的島嶼──台灣。他指出，台灣不僅是全球先進晶片命脈，還位處第一島鏈，是守住美國太平洋權力的門戶，但川普現在的態度，可能讓台灣陷入危險。

美對圍台軍演態度冷淡　恐讓威懾力下滑

紀思道在文中指出，川普著眼於格陵蘭，消極對待風險更為迫切的台海局勢。近期圍台軍演，美國不僅缺席包括英國、德國和法國在內的譴責聲明，還試圖淡化軍演，直到軍演結束2天後，才由國務院副發言人表達關切，這樣的戰略重心偏移和冷淡態度，恐向北京釋放出錯誤訊號，讓美國對中的威懾力下降。

稀土掐脖成顧忌　中俄北韓恐趁勢試底線

紀思道認為，美中貿易戰去年偃旗息鼓，原因正是美國對「稀土」的依賴，面對中國祭出限制出口的手段，不得不先「投降」，這也是川普對台海問題的顧忌所在。不過，對台海軍演的溫和反應，可能使中、俄、北韓三國躍躍欲試，進一步測試美國底線。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美中貿易戰，中國最終祭出「稀土限制出口」逼退美國。（圖／路透）

台灣三大價值：民主、晶片與第一島鏈

文中總結台灣三個不可取代的重要價值：一、亞洲地區民主指標：台灣作為亞洲最民主地區，失守將重創全球自由體系；二、全球先進晶片命脈：台灣製造全球絕大多數先進晶片，爆發戰爭將引發全球大蕭條；三、戰略位置：台灣是第一島鏈核心，能限制中國軍力投射至太平洋。

威懾比戰爭成本更低　美國可做兩件事

紀思道表示，發動戰爭各方面的成本都非常高，威懾則是相對廉價的，所以他建議採取2個步驟來強化威懾，首先是「確保俄羅斯在烏克蘭戰敗」或「至少付出慘重代價」，當習近平看到國際社會團結一致實施強力制裁、壓倒性支持烏克蘭，便可能對攻台三思。

第二是美國應「培養願在台海衝突中並肩作戰的盟友」，像前總統拜登曾整合日本、南韓、菲律賓與澳洲，若其他友好國家也一同對中實施制裁、支持封鎖馬六甲海峽的中國航運，將有更強的威懾效果。不過，川普顯然沒採取這兩步，而是沉浸在追逐格陵蘭的幻想，使得台海局勢陷入險境。

