32歲ICU護理師「為搶救新冠危重病人」不幸感染！官方揭最新病況

▲南京一護士在搶救新冠病危患者中，不幸感染。（示意圖／路透，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

南京12日召開第23場新冠疫情防控記者會，會上通報，新增1例確診是南京市公衛中心一名ICU護士。南京市衛健委副主任丁小平透露，這例病例可能是在冒著職業暴露的風險，搶救危重病人的過程中發生了感染。

通報顯示，8月11日，南京公衛醫療中心ICU病房一名護士在例行核酸檢測中結果陽性。醫院立即啟動封控措施，排查密接，對相關環境實施終末消毒，目前已排查到的密接和相關場所，核酸檢測結果均為陰性。

這名患者性別為男，32歲，省市聯合醫療隊護士，7月29日進駐南京市公共衛生醫療中心，每日乘坐專用車輛往返工作地點和定點住所，期間先後6次接受核酸檢測，8月11日第6次核酸檢測結果陽性，同日被診斷為新冠肺炎確診病例，普通型。

經初步調查，該護士從7月29日起開始駐守醫院，嚴格遵守了「兩點一線」的駐地管理規定，目前懷疑是在護理患者的過程中，發生了職業暴露。

南京市衛健委副主任丁小平進一步解釋，職業暴露具體是指醫務人員在從事診療、護理活動過程中接觸到了傳染病的病原，「從目前看，我們這位護士可能在冒著職業暴露的風險、搶救危重病人的過程中發生了感染，在此，我們再次強調醫護人員在救治患者的同時也要保護好自己，也呼籲市民朋友理解支持醫護工作，做好個人防護，配合防控措施，發現疑似症狀及早到發熱門診報到，只有共同努力，才能戰勝疫情。」

另據「健康南京」微信公眾號通報，根據江蘇省衛健委12日發布，2021年8月11日0到24時，南京市新增新型冠狀病毒肺炎本土確診病例1例，普通型，無新增無症狀感染者。7月20日以來，南京市共報告本土確診病例234例。