　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行的三方直接會談於25日正式結束。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，這次的討論內容「非常有建設性」，雙方針對停戰的具體參數進行了深入溝通，並傳出最快將於2月1日重返阿布達比展開新一輪協商。

美方強力介入調停　三方會談「卓有成效」

根據美方官員透露，這場由美國撮合、在阿布達比舉行的三方會談表現「相當有成效」。這標誌著川普政府外交斡旋的新階段。川普的兩位重要特使維特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）在22日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長談4小時後，隨即轉往阿布達比與烏方代表團接頭。

澤倫斯基在聽取談判團隊報告後發表聲明，指出「討論了很多內容，重點是這些對話具有建設性」，並強調雙方的討論重點落在結束戰爭的「可能參數」。美方在會中也積極提出關於如何將停戰條件正式化，以及達成目標所需的安全性監控條件。

▲▼美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行三方直接會談。（圖／路透）

▲美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行三方直接會談。（圖／路透）

俄軍徹夜狂轟基輔　談判桌下暗潮洶湧

儘管談判桌上氣氛正向，但前線戰況依然激烈。就在第二週會談開始前夕，俄羅斯再度對基輔及多座城市發動大規模飛彈與無人機攻擊。澤倫斯基指出，俄軍發射了370架無人機與21枚飛彈，導致數百萬人在低溫中面臨斷電。

基輔方面嚴正譴責莫斯科，指控其在關鍵談判時刻發動「俄式恐怖之夜」，意圖削弱談判進度。儘管如此，阿聯政府發言人仍表示，包含兩國軍方高層在內的這場會議，是在「積極且具建設性」的氛圍下進行的。

聚焦頓巴斯爭議　關鍵領土仍是僵局

目前談判最大的分歧點仍在於烏東領土的控制權。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）重申，烏軍撤出頓巴斯（Donbas）地區是俄方的「重要條件」。普丁的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）也坦言，若不解決領土問題，很難達成真正的長期和平協議。

據悉，此次會談除了討論領土要求與防空系統落實外，還觸及了札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的爭議，以及設立「緩衝區」的可能性。澤倫斯基則另外提出在烏東建立「自由貿易區」的想法，認為這將有利於兩國商業往來。

下一輪談判定於2月　領導人會面不遠了？

美國官員樂觀認為，阿布達比會談是邁向下階段的關鍵，並表示「我們離普丁與澤倫斯基的直接會面已經很近了」。美方希望在領導人正式碰面前，先透過事務級會議達成共識。

目前烏俄雙方已達成共識，預計將於2月1日重返阿布達比進行下一輪對談。若進展順利，未來幾週甚至不排除將談判場地移往莫斯科或基輔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

林肯號航母打擊群抵達伊朗外海！　美軍將展開「戰備演習」

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

林肯號航母打擊群抵達伊朗外海！　美軍將展開「戰備演習」

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死

屏東「勝利星村」驚見猥褻男　遊客目擊「當眾自嗨」判刑7月

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

蛋價連3漲「今起再貴3元」　 蛋商公會：過年備貨買氣增

台積電、聯發科雙飆天價　台股漲222點衝32184新高

竹科工程師遭詐1644萬　警比對「投資收據」指紋揪出5車手

館長遭控害賓士哥輕生　大師兄揭「居中協調」內幕

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹慎解讀

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

霍諾德「99%吃素」徒手攻頂101！　醫點出3關鍵：反而更有力量

霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼

國際熱門新聞

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

更多熱門

相關新聞

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

美國總統川普日前評論北約（NATO）部隊在阿富汗戰爭中的角色，稱部分歐洲盟軍「避開前線」，言論在英國與歐洲引發強烈反彈。英國首相施凱爾形容相關說法「侮辱且令人震驚」。爭議延燒後，川普隔天改口，公開盛讚英國士兵「英勇」，強調他們是真正的戰士。

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

美新版國防戰略出爐　日防衛費增額壓力升高

美新版國防戰略出爐　日防衛費增額壓力升高

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面