美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行的三方直接會談於25日正式結束。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，這次的討論內容「非常有建設性」，雙方針對停戰的具體參數進行了深入溝通，並傳出最快將於2月1日重返阿布達比展開新一輪協商。

美方強力介入調停 三方會談「卓有成效」

根據美方官員透露，這場由美國撮合、在阿布達比舉行的三方會談表現「相當有成效」。這標誌著川普政府外交斡旋的新階段。川普的兩位重要特使維特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）在22日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長談4小時後，隨即轉往阿布達比與烏方代表團接頭。

澤倫斯基在聽取談判團隊報告後發表聲明，指出「討論了很多內容，重點是這些對話具有建設性」，並強調雙方的討論重點落在結束戰爭的「可能參數」。美方在會中也積極提出關於如何將停戰條件正式化，以及達成目標所需的安全性監控條件。

▲美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行三方直接會談。（圖／路透）



俄軍徹夜狂轟基輔 談判桌下暗潮洶湧

儘管談判桌上氣氛正向，但前線戰況依然激烈。就在第二週會談開始前夕，俄羅斯再度對基輔及多座城市發動大規模飛彈與無人機攻擊。澤倫斯基指出，俄軍發射了370架無人機與21枚飛彈，導致數百萬人在低溫中面臨斷電。

基輔方面嚴正譴責莫斯科，指控其在關鍵談判時刻發動「俄式恐怖之夜」，意圖削弱談判進度。儘管如此，阿聯政府發言人仍表示，包含兩國軍方高層在內的這場會議，是在「積極且具建設性」的氛圍下進行的。

聚焦頓巴斯爭議 關鍵領土仍是僵局

目前談判最大的分歧點仍在於烏東領土的控制權。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）重申，烏軍撤出頓巴斯（Donbas）地區是俄方的「重要條件」。普丁的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）也坦言，若不解決領土問題，很難達成真正的長期和平協議。

據悉，此次會談除了討論領土要求與防空系統落實外，還觸及了札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的爭議，以及設立「緩衝區」的可能性。澤倫斯基則另外提出在烏東建立「自由貿易區」的想法，認為這將有利於兩國商業往來。

下一輪談判定於2月 領導人會面不遠了？

美國官員樂觀認為，阿布達比會談是邁向下階段的關鍵，並表示「我們離普丁與澤倫斯基的直接會面已經很近了」。美方希望在領導人正式碰面前，先透過事務級會議達成共識。

目前烏俄雙方已達成共識，預計將於2月1日重返阿布達比進行下一輪對談。若進展順利，未來幾週甚至不排除將談判場地移往莫斯科或基輔。