快訊／沒有+0！黃珊珊曝：北市今天至少3例　1感染源待釐清





▲北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市於8月10日確診人數為0，使台北市副市長黃珊珊興奮喊「要跳舞」，引發外界熱議。針對8月12日北市確診數為何？黃珊珊透露，今天還是有確診個案，光是11日爆出曾到過新光三越A8、遠百信義店A13的就有2例確診，以及1例感染源尚待釐清。

黃珊珊12日出席「北市府推動市場數位轉型 南門市場推行展現好成果」記者會，針對新光三越A8、遠百信義店A13有確診足跡，黃珊珊指出，主要是有2名確診個案一同前往，12日會公布詳細足跡，但2間百貨都已經完成清消、暫時停業。

黃珊珊提及，現在新的停業辦法已經出爐，如果業者清消後判定沒有高風險，隔日就可以復業，但重點還是匡列接觸者，「有問題的是人，不是場域，場域部分只要做好管理，不太會有人因為逛百貨確診，所以重點還是人的匡列比較重要。」目前接觸過的民眾和員工都已經匡列了，外界不用太擔心。

被問到今日是否為+0？黃珊珊表示，今天應該仍有確診個案，光是新光三越A8、遠百信義A13就有2例，還有1例為「不明」，就看下午指揮中心如何公布。不過，北市衛生局接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，所謂「不明」其實是指感染源尚待釐清。