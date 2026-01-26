華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

▲美國受到冬季風暴嚴重影響，超過17州進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

一場影響範圍極廣的強烈冬季風暴25日重創美國交通與電力系統，全美已取消近1萬500架航班，超過85萬戶家庭停電，至少17個州及哥倫比亞特區宣布進入緊急狀態。氣象單位警告，這波風暴影響人口超過1.8億人，受災區域橫跨南洛磯山脈至新英格蘭，規模罕見，衝擊層面涵蓋航空運輸、城市運作與電力調度系統，美國社會運作面臨嚴峻考驗。

風暴影響全美逾半人口

美聯社引述美國國家氣象局（National Weather Service）指出，大範圍降雪、雨夾雪與凍雨天候，威脅超過全美半數人口，受影響地帶自南洛磯山脈一路延伸至新英格蘭地區。氣象預報顯示，風暴在席捲美國南方後，將持續向東北部推進，華府、紐約與波士頓等大城皆可能出現約1至2英尺（約30至60公分）的高降雪量，對城市交通與基礎設施構成高度風險。

超過一萬航班遭到取消

航空運輸系統首當其衝。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至25日全美已取消近1萬500架航班，航空分析公司睿思譽（Cirium）指出，這已成為自疫情以來規模最大的航班取消事件之一。雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）官網公告，所有航空公司今日出發航班全面取消，約420班次停飛。多個主要航空樞紐營運嚴重受阻，包括達拉斯－沃斯堡、夏洛特、費城、亞特蘭大，以及紐約甘迺迪國際機場與拉瓜迪亞機場。各大航空公司航班取消情況嚴重，美國航空取消超過1400班，占當日航班約46％；達美航空、西南航空與聯合航空分別取消逾1300班、逾1260班及約900班；捷藍航空取消逾570班，約占當日航班數71％。

17個州加首都進入緊急狀態

在災害應變層面，路透社報導，美國總統川普形容這場風暴為「歷史性事件」，並已批准南卡羅來納、維吉尼亞、田納西、喬治亞、北卡羅來納、馬里蘭、阿肯色、肯塔基、路易斯安那、密西西比、印第安納與西維吉尼亞等州進入聯邦緊急狀態。國土安全部（Department of Homeland Security）表示，目前已有17個州及哥倫比亞特區正式宣布進入緊急狀態，各州政府同步啟動災害應變機制，以因應交通癱瘓、供電中斷與民生風險。

近百萬戶停電

電力系統同樣承受巨大壓力。根據停電追蹤網站PowerOutage.us資料，截至美東時間今天上午10時47分，全美超過85萬戶停電。美國能源部昨天發布緊急命令，授權德州電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas）在資料中心等關鍵設施啟用後備發電資源，以降低德州地區停電影響。能源部今天再發布第二道緊急命令，授權電網營運商PJM Interconnection可不受州法律與環保許可限制，在中大西洋地區動用「特定電力資源」維持供電穩定。

多家電網營運商已提前升高警戒層級，防範輪流停電風險。維吉尼亞州主要電力供應商道明尼能源公司（Dominion Energy）指出，若冰凍預報成真，這場冬季風暴可能成為公司史上影響規模最大的事件之一。該州同時也是全球資料中心密度最高的區域之一，電力穩定性攸關大量關鍵數位基礎設施運作。

隨著風暴持續推進，美國多地交通、供電與公共服務系統仍處高度緊繃狀態，官方持續呼籲民眾避免非必要外出，並關注地方政府發布的緊急應變資訊，以降低人身與財產風險。