　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

▲美國受到冬季風暴嚴重影響，超過17州進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國受到冬季風暴嚴重影響，超過17州進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

一場影響範圍極廣的強烈冬季風暴25日重創美國交通與電力系統，全美已取消近1萬500架航班，超過85萬戶家庭停電，至少17個州及哥倫比亞特區宣布進入緊急狀態。氣象單位警告，這波風暴影響人口超過1.8億人，受災區域橫跨南洛磯山脈至新英格蘭，規模罕見，衝擊層面涵蓋航空運輸、城市運作與電力調度系統，美國社會運作面臨嚴峻考驗。

風暴影響全美逾半人口

美聯社引述美國國家氣象局（National Weather Service）指出，大範圍降雪、雨夾雪與凍雨天候，威脅超過全美半數人口，受影響地帶自南洛磯山脈一路延伸至新英格蘭地區。氣象預報顯示，風暴在席捲美國南方後，將持續向東北部推進，華府、紐約與波士頓等大城皆可能出現約1至2英尺（約30至60公分）的高降雪量，對城市交通與基礎設施構成高度風險。

超過一萬航班遭到取消

航空運輸系統首當其衝。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至25日全美已取消近1萬500架航班，航空分析公司睿思譽（Cirium）指出，這已成為自疫情以來規模最大的航班取消事件之一。雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）官網公告，所有航空公司今日出發航班全面取消，約420班次停飛。多個主要航空樞紐營運嚴重受阻，包括達拉斯－沃斯堡、夏洛特、費城、亞特蘭大，以及紐約甘迺迪國際機場與拉瓜迪亞機場。各大航空公司航班取消情況嚴重，美國航空取消超過1400班，占當日航班約46％；達美航空、西南航空與聯合航空分別取消逾1300班、逾1260班及約900班；捷藍航空取消逾570班，約占當日航班數71％。

17個州加首都進入緊急狀態

在災害應變層面，路透社報導，美國總統川普形容這場風暴為「歷史性事件」，並已批准南卡羅來納、維吉尼亞、田納西、喬治亞、北卡羅來納、馬里蘭、阿肯色、肯塔基、路易斯安那、密西西比、印第安納與西維吉尼亞等州進入聯邦緊急狀態。國土安全部（Department of Homeland Security）表示，目前已有17個州及哥倫比亞特區正式宣布進入緊急狀態，各州政府同步啟動災害應變機制，以因應交通癱瘓、供電中斷與民生風險。

近百萬戶停電

電力系統同樣承受巨大壓力。根據停電追蹤網站PowerOutage.us資料，截至美東時間今天上午10時47分，全美超過85萬戶停電。美國能源部昨天發布緊急命令，授權德州電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas）在資料中心等關鍵設施啟用後備發電資源，以降低德州地區停電影響。能源部今天再發布第二道緊急命令，授權電網營運商PJM Interconnection可不受州法律與環保許可限制，在中大西洋地區動用「特定電力資源」維持供電穩定。

多家電網營運商已提前升高警戒層級，防範輪流停電風險。維吉尼亞州主要電力供應商道明尼能源公司（Dominion Energy）指出，若冰凍預報成真，這場冬季風暴可能成為公司史上影響規模最大的事件之一。該州同時也是全球資料中心密度最高的區域之一，電力穩定性攸關大量關鍵數位基礎設施運作。

隨著風暴持續推進，美國多地交通、供電與公共服務系統仍處高度緊繃狀態，官方持續呼籲民眾避免非必要外出，並關注地方政府發布的緊急應變資訊，以降低人身與財產風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

習近平整肅解放軍高層！外媒：張又俠落馬「短期內攻台機率降」

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

高市內閣支持率「單月下滑10%」　眾議院大選前爆警訊

黑熊闖日本溫泉旅館　3人躲2樓逃命！專家曝「未冬眠」關鍵

不是滾床單！　CEO砸百萬call應召女郎「奇特要求曝光」

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

習近平整肅解放軍高層！外媒：張又俠落馬「短期內攻台機率降」

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

高市內閣支持率「單月下滑10%」　眾議院大選前爆警訊

黑熊闖日本溫泉旅館　3人躲2樓逃命！專家曝「未冬眠」關鍵

不是滾床單！　CEO砸百萬call應召女郎「奇特要求曝光」

探11℃！　最冷時間曝

霍諾德攀101幕後推手曝光　靠「奧斯卡得主」親自上陣掌鏡

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

溼答答！　下波挑戰強烈冷氣團

快儲水！　今「9縣市停水」區域一次看

2026男生髮型推薦　CORTIS嚴成玹同款剪裁「Texture Cut」近年正流行

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新紅線

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

國際熱門新聞

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

冷血「割斷女友舌頭」！泰男棄屍渡假村

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

7分鐘狂賺85萬！　殺人犯坐牢過超爽

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

聯絡不上女兒　一查手機定位才知死了

更多熱門

相關新聞

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）最終於今（25）日完成驚世挑戰，耗時約91分鐘徒手攀上台北101大樓塔頂，且全程未使用繩索、吊帶或安全網，成為首位以「零防護裝備」登上101大樓的攀登者，壯舉吸引全球國際媒體關注

美新版國防戰略出爐　日防衛費增額壓力升高

美新版國防戰略出爐　日防衛費增額壓力升高

卡仔同場訓練！王念好擊球初速突破

卡仔同場訓練！王念好擊球初速突破

美新版國防戰略出爐　柯伯吉訪韓3天2夜

美新版國防戰略出爐　柯伯吉訪韓3天2夜

川普威脅100％關稅　加總理籲購買國貨

川普威脅100％關稅　加總理籲購買國貨

關鍵字：

美國風暴緊急狀態北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面