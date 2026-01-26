　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普威脅課100%關稅　卡尼急澄清：加拿大無意與中國簽自貿協定

▲▼美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 卡尼先前訪問白宮會見川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）26日表態，渥太華無意與北京簽署自由貿易協定，直接回應美國總統川普日前揚言若加中達成貿易協議，將課徵100%懲罰性關稅的威脅。卡尼對此強調，近期與中國達成的協議僅針對少數被課重稅的產業降低關稅。

依美加墨協定規定　不與非市場經濟體簽自貿協定

綜合《美聯社》等外媒，卡尼表示，根據與美國及墨西哥簽訂的協定條款，成員國不得在未事先通知的情況下與非市場經濟體簽署自貿協定，「我們無意和中國或其他任何非市場經濟體這麼做。」

他解釋，此次協議只是修正過去2年出現的貿易糾紛。加拿大2024年跟隨美國腳步，對中國電動車課徵100%關稅，鋼鋁產品則課25%；中國隨即反擊，對加國菜籽油課徵100%進口稅，豬肉與海鮮則課25%。

降中國電動車關稅至6.1%　換取降低加拿大產品關稅

卡尼本月出訪中時與美國立場分道揚鑣，將中國電動車關稅從100%調降至6.1%，換取中方降低加國產品關稅。協議規定初期每年中國電動車進口上限為4.9萬輛，5年內逐步提高至約7萬輛，僅占加拿大年銷180萬輛汽車的3%。卡尼也透露，中方預計3年內開始投資加國汽車產業。

川普砲轟加拿大成中國商品中轉站　美財長憂傾銷破口

川普對此發文砲轟，「如果卡尼認為他能讓加拿大同時成為中國商品進入美國的『中轉站』，那他就大錯特錯了。」美國財政部長貝森特本周也表示，不能讓加拿大成為中國廉價商品傾銷至美國的破口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德登頂：不會每次都這麼好運
快訊／低軌衛星族群起飛！　2檔衝漲停
菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客
霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　親認很頭痛
快訊／7-11開出3張千萬發票　幸運門市曝光
快訊／瞎掰年息72%！台中房仲大亨騙23億…檢怒求重刑
快訊／哈日族揪心！　日圓現鈔飆「3個月最差價」
卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　遭網洗版轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路邊垃圾桶驚見無頭女屍！她慘遭「行刑式肢解」　土耳其人怒了

一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死

護理師抗議ICE遭射殺！歐巴馬罕見發聲　譴責川普政府：必須停手

恐怖血痕！日翁「被撞重傷」自行回家　12小時後陳屍屋內

菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客穿救生衣

移民執法已奪2命！　明尼蘇達州示威升級「川普考慮動員叛亂法」

川普威脅課100%關稅　卡尼急澄清：加拿大無意與中國簽自貿協定

快訊／美緬因州機場「小客機翻覆」死傷不明　現場濃煙狂冒

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

路邊垃圾桶驚見無頭女屍！她慘遭「行刑式肢解」　土耳其人怒了

一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死

護理師抗議ICE遭射殺！歐巴馬罕見發聲　譴責川普政府：必須停手

恐怖血痕！日翁「被撞重傷」自行回家　12小時後陳屍屋內

菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客穿救生衣

移民執法已奪2命！　明尼蘇達州示威升級「川普考慮動員叛亂法」

川普威脅課100%關稅　卡尼急澄清：加拿大無意與中國簽自貿協定

快訊／美緬因州機場「小客機翻覆」死傷不明　現場濃煙狂冒

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

國訓中心教練家暴女友！手插咽喉害她暈厥咳血　判1年半定讞

陳昊森爆熱戀小2歲女星！0偽裝「路邊摟抱撒嬌」騎單車約會全被拍

1/25「台灣發生2件不可能的事」　黃豪平曝真心話：比爬101難度更

讓全世界看到台灣、101　PTT大讚「賈永婕做得好」：行銷很有料

路邊垃圾桶驚見無頭女屍！她慘遭「行刑式肢解」　土耳其人怒了

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只買15樓」豪宅客斥1.2億收

一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

陽明山首波櫻花開了！平菁街寒櫻直擊　順遊鵝尾山水田賞波斯菊

信仰成後盾　麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

國際熱門新聞

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

更多熱門

相關新聞

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行的三方直接會談於25日正式結束。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，這次的討論內容「非常有建設性」，雙方針對停戰的具體參數進行了深入溝通，並傳出最快將於2月1日重返阿布達比展開新一輪協商。

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

美新版國防戰略出爐　柯伯吉訪韓3天2夜

美新版國防戰略出爐　柯伯吉訪韓3天2夜

川普威脅100％關稅　加總理籲購買國貨

川普威脅100％關稅　加總理籲購買國貨

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

關鍵字：

加拿大自由貿易中國川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面