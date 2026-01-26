川普威脅課100%關稅　卡尼急澄清：加拿大無意與中國簽自貿協定

▲ 卡尼先前訪問白宮會見川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）26日表態，渥太華無意與北京簽署自由貿易協定，直接回應美國總統川普日前揚言若加中達成貿易協議，將課徵100%懲罰性關稅的威脅。卡尼對此強調，近期與中國達成的協議僅針對少數被課重稅的產業降低關稅。

依美加墨協定規定 不與非市場經濟體簽自貿協定

綜合《美聯社》等外媒，卡尼表示，根據與美國及墨西哥簽訂的協定條款，成員國不得在未事先通知的情況下與非市場經濟體簽署自貿協定，「我們無意和中國或其他任何非市場經濟體這麼做。」

他解釋，此次協議只是修正過去2年出現的貿易糾紛。加拿大2024年跟隨美國腳步，對中國電動車課徵100%關稅，鋼鋁產品則課25%；中國隨即反擊，對加國菜籽油課徵100%進口稅，豬肉與海鮮則課25%。

降中國電動車關稅至6.1% 換取降低加拿大產品關稅

卡尼本月出訪中時與美國立場分道揚鑣，將中國電動車關稅從100%調降至6.1%，換取中方降低加國產品關稅。協議規定初期每年中國電動車進口上限為4.9萬輛，5年內逐步提高至約7萬輛，僅占加拿大年銷180萬輛汽車的3%。卡尼也透露，中方預計3年內開始投資加國汽車產業。

川普砲轟加拿大成中國商品中轉站 美財長憂傾銷破口

川普對此發文砲轟，「如果卡尼認為他能讓加拿大同時成為中國商品進入美國的『中轉站』，那他就大錯特錯了。」美國財政部長貝森特本周也表示，不能讓加拿大成為中國廉價商品傾銷至美國的破口。