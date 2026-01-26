快訊／美緬因州機場「小客機翻覆」死傷不明　現場濃煙狂冒

▲緬因州班戈國際機場於當地時間25日晚間傳出飛機翻覆意外。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國緬因州班戈國際機場（Bangor International Airport）於當地時間25日晚間傳出飛機翻覆意外。根據初步消息指出，一架小型客機在機場跑道發生事故，現場出動大規模救援人力，目前機場跑道已緊急關閉。

綜合外媒報導，這起事故發生在當地時間25日晚間8時左右，機場方面接獲跑道發生飛機意外的通報後，緊急救援隊隨即火速趕往現場。班戈機場於晚間8時25分證實，機場正針對這起事件進行調查，第一線救援人員已在現場評估狀況。

另有消息指出，翻覆的飛機上載有8名乘客，皆來自德州一間律師事務所，但目前尚未獲得證實。

從當地電視台WABI-TV拍攝的畫面可以看到，事故現場冒出明顯濃煙，大批救援車輛在跑道上待命。雖然事發時現場正降下大雪，氣候條件惡劣，但目前尚無法確認大雪是否為造成事故的主因。

機場方面在晚間8時30分透過臉書發文表示，「機場發生的一起事件正在調查中，救援人員已抵達現場並正在評估狀況。」由於事故導致跑道關閉，機場也呼籲民眾暫時避開該區域。

目前官方尚未透露失事飛機的具體型號或機上搭載人數，但據初步報導指出，該架飛機可能是一架商務噴射機（business jet）。班戈國際機場位於緬因州東部，是該州重要的區域商業機場。