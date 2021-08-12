蘇貞昌：台灣累計取得1000萬劑疫苗　8月中覆蓋率將破4成

▲蘇貞昌曝光AZ疫苗裝箱照。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者陳家祥／台北報導

國內近來擴大施打疫苗，由於進度比預期快，導致國內出現疫苗荒。行政院長蘇貞昌12日上午宣布，52萬劑AZ疫苗將在今天下午抵台，有望暫解燃眉之急。蘇貞昌在院會上也提到，國內目前累計取得1000萬劑疫苗，隨著新一輪疫苗施打，8月中國內接種率可望突破4成。

行政院12日召開例行院會，會後由發言人羅秉成轉述內容。蘇貞指在會中出，國際疫情更加嚴峻，鄰近的國家，日本、韓國、泰國、馬來西亞目前都處於去年以來疫情最高峰，韓國確診數首度超過2000例，日本連續8天確診破萬例，馬來西亞及泰國都單日破2萬例，印尼單日破3萬例，近一個月確診人數破120萬。

蘇貞昌說，台灣這一周來確診數都維持在十幾例甚至個位數，可以說是平穩可控，相當不容易。但是我們不能自滿、不能鬆懈，目前防治重點仍放在邊境嚴防、迅速疫調、施打疫苗。邊境嚴防部分，要持續落實入境篩檢、嚴查走私偷渡，也要視國內外疫情滾動檢討防疫各項措施。

「請各部會就各場所鬆綁後的防疫指引，要著重在清楚可行，並與業者妥善溝通。」蘇貞昌特別提到，是若有確診案例發生時，場所的管理者要能協助疫調人員快速匡列接觸者，讓疫情能被有效防堵不擴散。

疫苗方面，全世界都在搶防疫物資，又面臨變種病毒，許多國家都面臨疫苗供應短缺的壓力，導致疫苗取得更加困難。儘管整個疫苗市場情勢如此，指揮中心仍然費盡心力爭取，在父親節有10萬莫德納抵台，今天下午還有52萬劑AZ從泰國出發，「疫苗已經到位，總計已突破1000萬劑」。

蘇貞昌說，正因為國外疫苗得來不易，我們才需要發展國產疫苗，目前登記高端疫苗的超過100萬人，下周一起，就可以開始預約接種，「所有疫苗都是要打在人身上，政府對他的安全與可靠性都會嚴格把關」。

台灣疫苗接種速度在5月16日是1%，疫苗預約平台建置跟各地方政府配合下，推進速度飛快，原本設定接種率7月底達到25%目標，目前已經38%，隨著新一輪疫苗施打，8月中可望突破4成。