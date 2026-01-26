移民執法已奪2命！　明尼蘇達州示威升級「川普考慮動員叛亂法」

▲據傳川普考慮在明尼亞波里斯動用《叛亂法》。（圖／路透）



吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）本月發生第2起聯邦移民執法致死案，引發民眾怒火與抗議活動。根據最新消息，總統川普正考慮動用《叛亂法》（Insurrection Act）強化當地執法力道，但隨著多段影片與目擊者證詞曝光，似乎挑戰了聯邦官員「正當防衛」的說法。

移民執法致死 本月已第2起

37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日被聯邦執法人員開槍擊斃，引發不滿川普政府移民執法的一系列抗議活動，示威者高舉「移民和海關執法局（ICE）滾出去」的標語。

當局指控普雷蒂企圖攻擊移民官員，甚至意圖大量殺害執法人員。邊境巡邏隊總指揮博維諾（Gregory Bovino）25日宣稱，他攜帶「一把裝滿子彈的9毫米口徑大容量手槍」參與抗議，並在現場「主動妨礙並攻擊執法人員」，但關於執法人員自衛的說法，至今拒絕提供關鍵細節。





▲普雷蒂曾在街頭拿手機拍攝，稍後被執法人員壓制擊斃。（圖／路透）

CNN目前分析的多段影片及法院證詞文件也顯示，抗議人士僅對執法人員吹口哨或吼叫，沒有展現任何暴力行為，普雷蒂也未被拍到持槍或被繳械。普雷蒂家屬堅稱，他在衝突之中根本手無寸鐵，痛批政府說法是「令人作嘔且噁心的謊言」。

繼續移民執法 還考慮動用叛亂法

《天空新聞》引述NBC報導，一名白宮高級官員證實，川普仍計畫繼續推進移民執法政策，並且正與幕僚持續討論援引《叛亂法》的可能性。

《叛亂法》賦予總統在美國境內部署軍隊，或將美國境內國民兵（National Guard）聯邦化的權力，目的是為了應對國內暴亂。該法律於1807年簽署生效，可在出現針對美國政府權威的「非法阻礙、聯合行動、集結或叛亂」時援引。

▼數萬人上街抗議移民暨海關執法局（ICE）執法行動。（圖／路透）

怪罪民主黨 川普態度軟化

那名白宮高級官員表示，總統堅信「這些混亂與悲劇之所以發生，是因為地方政府拒絕配合聯邦政府，並且鼓勵抗爭，導致執法環境極度艱困」，更加強烈「要求」地方及聯邦執法單位合作。

該官員還說，儘管「沒人希望看到混亂、騷動與人們死去」，但佛州與德州等共和黨執政州，移民執法並未引發類似衝突。這番話被解釋為，暗示民主黨執政才是亂源。

稍後川普接受《華爾街日報》訪問時，態度似乎有所軟化。被問及槍殺普雷蒂的執法人員行為是否正確時，他並未正面回應，僅稱「我不喜歡任何槍擊，但我也不喜歡有人帶著裝滿子彈的強力武器和2個彈匣參加抗議。」

目前包括部分共和黨在內的眾多國會議員，均要求徹查此案。