超商結帳報會員怕被記電話？內行「1招解」：刷完商品順手刷

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在多數店家都有會員制度，報電話可以累積點數，超商也不例外。不過，就有女網友表示，去超商買咖啡，結帳時順口跟店員說了一句「有會員」，沒想到螢幕上竟直接跳出自己的電話號碼，店員還請她「確定一下」。就有人認為，被店員記住個資確實不太舒服，也有人覺得很正常，話題引發討論。

原PO在Threads發文提到，她去買咖啡時，順口跟店員說有會員，沒想到螢幕就出現了她的電話號碼，對方還請她確定一下。

店員嘆「有些感覺窩心、有些在意被記」

貼文曝光後，引來超過3.7萬人關注，就有不少自稱曾任超商店員的網友現身，解釋指出記住熟客電話，多半只是為了節省時間、加快結帳流程，尤其在尖峰時段一個人要顧兩台收銀、泡咖啡又拿包裹，能少一來一往就差很多。

不過，也有店員感嘆不知如何是好，「曾經在超商工作的我真心覺得累！有些客人= 我都天天來了，會員也不會記一下，覺得你不尊重他這個熟客。看到他來櫃檯就事先打好會員加速結帳，這能讓他感覺窩心……有些客人則是很在意別人記他會員……」

不想被記電話一招解「用會員條碼」

其中，不少人覺得如果是常客，確實容易記住更多細節，「領包裹領到大夜店員只看我的臉，就知道我的末三碼，才剛踏進去都還沒講話，他已經說：有三個」、「我之前常去的全家員工也是這樣，都不用報，只要按確認，超厲害，而且，我去看到有其他顧客，除非很少去，不然她也都直接按電話。」

也有網友分享，如果擔心這樣的狀況，可以使用會員條碼，「我都用會員條碼，不講電話，刷完商品，順便刷手機會員條碼」、「我都用APP，不怕被人記電話號碼。」

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

40歲美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold），原訂在昨天（24日）上午9時徒手攀登台北101，因台北天候不穩延到今天（25日），他稍早於上午9時15分正式開始攀爬，10時42分成功抵達101大樓最頂端的避雷針上方。此前，就有網友好奇詢問「換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」引發鄉民熱烈討論。

