北部醫院患者將分層移出　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

記者嚴云岑／台北報導

北部醫院院累積5名醫護染疫，因應院內感染擴大，指揮中心啟動6點防治作為，將進駐醫院成立「前進指揮所」，指揮官陳時中表示，已將確診個案病房關閉，病房內安排一人一室進行隔離，並將病患分層移出，活動空間清空消毒，待環境安全後再啟用。

陳時中表示，前進指揮所就會由感染管控專家進駐支援，從不同醫院、不同系統角度，看醫院的SOP有哪些未盡事宜。而專家進駐前進指揮所後，能夠較快與集中檢疫所進行協調，跟指揮中心也能有明確窗口，方便做溝通協調。

陳時中另提到，該醫院目前是採「只出不進」，目前病人出去比較多，醫療人力也要隔離，該起群聚共有152名醫院員工需居家隔離14天，另有46人須自主居家隔離3至7天。

部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852），以及一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，引爆院內群聚。今（18）日又新增一名護理師染疫，為案856接觸者，案號863。

▲醫院員工居家隔離人數。（圖／指揮中心提供）

▲案856接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

▲案852、案839接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

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